哈啦財經／被動元件併購王陳泰銘私生活跟工作一樣精采

電感大廠奇力新併購美磊，複製母公司國巨的整併成功之路，這一切全靠國巨董事長陳泰銘的操盤，而陳泰銘近年成為被動元件併購大王，工作上得意，私生活也跟工作一樣精采。除了他與香港藝人關之琳的一段婚姻外，私底下的他熱衷馬術運動，兩個雙胞胎女兒也征戰不少賽事，而他也涉獵藝術品收藏。

國內電感大廠奇力新日前宣布併購美磊 100% 股權，其實奇力新走的是母公司國巨的路，國巨近幾年在董座陳泰銘帶領下，靠著整併與現金減資調整成為被動元件龍頭，集團一年來總市值也不斷創高，從 430 多億元，去（2017）年 11 月底首次突破 1000 億元大關，如今已達到 1700 多億元，漲幅驚人！而他自己也被外界稱為被動元件併購大王，商場上如意，私生活也跟工作一樣精采。

最為人所熟知的，是對亞洲地區台灣以外的人而言，陳泰銘是香港藝人關之琳的前夫。2015 年 11 月初，關之琳出席活動時驚爆「我們不是分手，是離婚」不僅震驚演藝圈，也震驚企業界，大家這才發現原來兩人不僅有過一段情，還進入過婚姻關係。

其實陳關兩人感情自 2007 年被爆出後，多年來傳出分分合合多次，曾被雜誌拍到出雙入對、同遊巴黎等。事件發生後，國巨僅表示這是董事長個人私事不便回應，而對感情事一向低調的陳泰銘也一直未公開說明此事，但已成為大家話題焦點。

感情事之外，陳泰銘還有備受關注的兩個女人，就是他的一對雙胞胎女兒陳少喬與陳少曼。陳泰銘全家都喜愛馬術運動，更砸下千萬元買駿馬，就為了培養女兒成為國手，而兩人也多次代表台灣出國征戰馬術賽事，包括 2010 年廣州亞運、2006 年杜哈亞運。在杜哈亞運中，妹妹陳少曼獲得銀牌，姊姊陳少喬則獲得第四名，而陳少喬去（2017）年 5 月還曾被報導，以衝浪國手身分參與世界衝浪大賽。

另外，陳泰銘也對藝術品收藏有極大興趣，是台灣重量級藝術收藏家。他在 2016 年 5 月出席佳士得拍賣活動時曾說，「藝術、音樂和家庭是平衡生活的重要元素。」收藏藝術品會優先考慮是否能融入生活空間，而不是全看投資價值。他也透露，每隔數年會為台灣、日本和香港的家更換藝術品，為家注入新元素。

陳泰銘早期收藏瓷器及中國書畫手卷，他曾說，從收藏台灣本土、中國到西方藝術品，就像「從池塘游到湖泊再去到大海洋，從此跳不出來。」他收藏也包括法蘭西斯 ‧ 培根、格哈德 ‧ 李希特、湯瑪斯 ‧ 斯特魯特等作品。從佳士得的資料中顯示，2014 年，陳泰銘讓 76 件重要收藏於日本四間主要當代美術館中展出。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』