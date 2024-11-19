強生中國啟動裁員 波及多個業務單元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-19 08:00

‌



跨國醫療公司在中國的業務架構調整仍在持續，近日強生中國的事業部架構發生調整，緊接著傳出裁員消息。

據《第一財經》周一（18 日）報導，一名強生中國相關人士表示，上周強生展開新一輪裁員，波及多個業務單元。

‌



另一位強生前員工說：「陸陸續續一直在裁，只是未對外公告。」他還說，中國裁員也是強生全球裁員的一部分。

強生中國公關部門相關人士未否認市場傳聞，表示「沒有可以分享的更多消息」。

「跨國醫療公司最近比較動盪。」一位業界人士表示。他認為，這與耗材集採影響企業利潤、激烈的市場「內捲」、跨國企業總部重新評估中國業務等因素有關。

在這一背景下，醫療器械公司和製藥企業都受到影響。此前葛蘭素史克（GSK）、美敦力等公司都陸續在中國進行過裁員。

強生中國自今年第二季開始經歷「自上而下」的調整，以曾在公司效力超過 20 年的中國區總裁宋為群離職為開端，至今已持續半年。

今年 7 月，強生中國前高層周敏濤回歸，接替宋為群出任強生醫療科技中國區總裁。周敏濤曾擔任強生外科愛惜康事業部中國區總經理。

伴隨著周敏濤的上任，包括外科在內，各事業部都展開內部調整，並新設外科全產品拓展事業部。

與此同時，強生醫療科技中國區外科 MONARCH 事業部高級總監陳曉明也已宣布離職。MONARCH 是強生近年來大力推動的手術機器人產品，該產品已於去年獲批。

一位跨國醫療器械公司前高層表示：「外企在中國做生意，不是技術領先就一定有優勢，還要解決市場准入、收費以及團隊有無銷售基因等問題。」

強生在中國也面臨激烈的競爭。例如，直觀復星的一款 iON 支氣管肺癌診療手術機器人產品也已獲批上市，與 MONARCH 直接競爭。

在激烈競爭和耗材集彩影響利潤的背景下，強生等跨國醫療企業也不斷加深本土化。目前強生在蘇州設有工廠，涉及外科、骨科等業務產品。

不過，相關人士坦言：「外企雖然那麼多年一直在倡導本土化，但關鍵的核心部件在國內實現本土化的仍然不多，還有很長的路要走。」

上述人士表示，近年來跨國醫療企業對本土化的投入，不僅是為了成本控制，更重要的是能夠享受國家和地方政策優先。