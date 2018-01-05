名家論壇》王蓉／可以哭得很爽的《與神同行》

最近韓國影視作品頻頻取材自中國傳統，好比改編自「西遊記」的「花遊記」，孫悟空、牛魔王都來到現代穿西裝；近期國內票房最好的韓國電影「與神同行」，則把十八層地獄給「韓化」，濃縮為七道關卡，牛頭馬面變成穿帥氣長大衣的地獄使者與可愛小女孩，不只牽亡魂，還要負責擔任亡者的辯論律師，協助亡者過七關。

電影以車太鉉飾演的消防員為主角，他為了救人在火場意外身亡，發現自己成為極為少數的模範死者，可以用「貴人」身分免排隊直接進入陰間，只要順利通過七道關卡的檢驗，就可以轉世投胎。消防員一心掛念著留人間的媽媽，他們母子之間錯綜複雜的情結，成為電影的催淚彈，炸得全場紅眼眶。

在這段過程中，河正宇帶頭的三位使者協助消防員在善惡之間進行辯證，好比他為了救更多人而無法援救卡在火場裡的同僚，讓同僚因而死亡，到底算不算殺人？這就像是哈佛大學「正義：一場思辨之旅」裡的「電車難題」，電車往前開，眼看就要輾死五人，該不該讓車轉向、只輾過一人？電影裡各關卡的辯論都很有意思，也一步步揭開「貴人」難以對外人言說的真相。

這部電影看起來以消防員為主角，車太炫的戲份也很多，可是，光芒卻讓戲份不那麼多的弟弟給搶光了！金東昱飾演的弟弟角色完整，有前段、有轉折、有蛻變，一開始平平無奇，後半部卻成為焦點，更顯得這位犧牲自己的消防員哥哥角色平面、沒有表現空間，真犧牲了自己！有點可惜。

我相信車太炫並不想只是看板人物，但也顯出韓國電影製片心機重，用「我的野蠻女友」取得高知名度的車太炫領軍賣海外版權，把這個陰暗又不討喜的地獄故事，做出令人期待的好口碑；弟弟一角成為潛伏的游擊隊，如此吃重的角色甚至沒出現在主視覺海報上，乍看是不重要配角，卻把觀眾殺個淚流滿面、並成為尚未上映的續集主角，觀眾已經為了他們兄弟與媽媽之間難以說出口的親情鼻塞頭痛，下半部，勢必也會買單。

至於影片著重宣傳片中地獄特效昂貴搶眼，我倒不這麼認為，冗長的地獄特效以及弟弟與使者之間的追逐場面，除了噱頭，並沒有特別可觀之處，尤其「十八層地獄」至今仍活生生存在於我們的信仰當中，還有些宮廟可以「觀落陰」，令人期待更加驚人的視覺效果。

但整體來說，這還是一部好看的作品，看過的朋友幾乎都讓曲折劇情引而落淚，韓國片的特色是對於親情的著墨甚重，這部電影可說是其中的爽片，可以哭得很爽。

而且「與神同行」還有勸世功能，看完片，難免開始檢討自己，我們這些凡人當然沒有殺人、沒有作惡，但是有沒有說謊呢？有沒有怠惰呢？想到這裡，趕緊拿出新年的新日誌來好好進行年度規畫，不然，可會被楚江大王拋進怠惰之河裡，讓人面飛魚咬死喔！

●作者：王蓉／編劇、文字工作者

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