邑錡去年全年營收達5.13億元，年增25%，連續3年創新高

【財訊快報／戴海茜報導】縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 公布 12 月合併營收達 3330 萬元，月減 20.8%；整體 2017 年受惠創新 ODM 業務採「產品設計＋製造量產」營運模式策略奏效，擴大創新 ODM 業務客戶訂單金額並取得 Friday Labs、Filr Systems 等新訂單，帶動整體營運連續 3 年改寫歷史新高，全年合併營收達 5.13 億元，較前一年度大幅成長 25%。邑錡表示，2017 年創新 ODM 業務與自有品牌 OBM 業務占整體營收比重分別為 58% 與 42%，與 2016 年的 52% 與 48% 相比，創新 ODM 業務比重的提升係推動整體營運持續改寫新高之重要關鍵。



邑錡指出，2017 年一方面受惠美國 Vernier 億元級大型專案出貨穩定挹注，另一方面，邑錡持續提升研發技術與製造量產整合實力，擴大創新 ODM 客戶基礎，並取得英國 Friday Labs、熱影像處理大廠 Flir Systems 等新訂單貢獻。



目前邑錡仍積極與科技一線大廠共同研發新款產品，亦進一步取得國際知名品牌億元級大型專案訂單，整體效益可望於 2018 年上半年有明確的表現。



邑錡進一步表示，在自有 Brinno 品牌業務方面，於 2017 年起重新啟動多款新品上市計畫，至 2019 年底前將推出近 10 款縮時攝影 (TLC 系列)、數位電子貓眼(SHC 系列) 等新品，再加上新增東亞地區經銷商以擴大 Brinno 品牌於日本、中國大陸與台灣等銷售布局，由於 Brinno 品牌縮時攝影產品可整合低耗能 Wifi 技術與跨平台裝置 (如手機、電腦、平板等) 操作、以及影片解析度達 1080P 高解析度水準等競爭優勢下，亦於年底歐美耶誕新年的銷售旺季中取得良好的銷售表現，帶動 2017 年縮時攝影產品占自有品牌 OBM 業務營收比重達 86%。



為提升自有 Brinno 品牌市場占有率，以及配合爭取國際品牌創新 ODM 業務接單契機，公司已規畫於 1 月 9 日至 1 月 12 日擴大參加 2018 年美國國際消費性電子展 (CES) 規模，除展出智慧家庭應用的數位電子貓眼，以及全新輕巧穿戴式縮時攝影 TLC 130 產品外，邑錡開拓縮時攝影多元的應用場景，能拍攝 Full HD 高解析度的縮時影片、增添趣味性的連拍 (Step Video)、倒片效果(Reverse Video) 等新功能外，附贈配件機構設計裝卸便捷，並能透過手機 App 操作即時編輯影片，讓縮時攝影產品不再局限於專業玩家特殊拍攝應用，亦能進一步擴大消費大眾市場商機，在物聯網、穿戴式裝置趨勢明確，將增添整體營運良好成長動能。



邑錡指出，看好物聯網技術越趨成熟，有助於迅速打開 Brinno 數位電子貓眼系列產品市場銷售表現，由於邑錡數位電子貓眼產品是全球唯一隱藏式的前門安全監控裝置，能服務一家三代人的獨有前門安全監控解決方案，能帶動公司數位電子貓眼系列產品比重自 4% 提升至雙位數百分比可期。



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