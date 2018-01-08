【永豐期貨】台指選擇權盤前－外資強勢歸隊 台股新年首周大漲236點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 21 點至 10858 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 21.8 點，電子期逆價差縮至 - 0.38 點，金融期逆價差縮至 - 2.23 點。現貨部分，三大法人買超 62.56 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 699 口至 16309 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 213 口至 51706 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 590 口至 11494 口。

週四美股再創新高，道瓊指數一舉突破 25000 點大關，激勵台股今日持續以紅盤開出，但台股三王表現較為疲軟，整日多在平盤附近震盪；盤面上資金轉進金融及傳產類股，雖大盤指數盤中雖一度翻黑，但尾盤台積電、鴻海出現買單進場拉抬股價翻紅，金融類股也拉尾盤，推升指數收在今日最高點。今日八大類股僅塑化類股收黑，其餘皆收紅，終場加權指數上漲 31.17 點或 0.287%，收在 10879.8 點，成交量能 1413.42 億，較前一日縮減 23.45 億。今日外資在現貨持續買超 49.44 億元，但小幅減碼台指期淨多單 213 口，整體而言外資部位維持多方佈局。技術面觀察，週五大盤開高走高收在 10879 點再創高，日線出現連七紅，2018 年第一周周線大漲 237 點。本週外資歸隊，新年首周大買台股 227 億元帶動多方強勢創高，且成交量能增溫，盤勢屬多頭格局不變，若今日表現較為平淡的台股三王能同步向上發動攻勢，多方行情可望持續發酵。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.79 升至 1.85，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.44% 降至 9.32%，賣權平均隱含波動率由 13.58% 降至 12.79%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。