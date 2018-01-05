年底盤點，奇力新12月合併營收10.5億元，較上月略減

【財訊快報／李娟萍報導】奇力新 (2456) 年底盤點，12 月合併營收為 10.5 億元，較上個月衰退 6.14%，較前一年同期成長 130.96%，累計合併營收為 125.37 億元，較前一年同期亦成長 133.13%。就個別公司來看，奇力新 12 月營收達 5.23 億元，較上月營收略微衰退 2.45%，較前一年同期則成長 14.88%，繼續維持兩位數字成長比率。累計 1~12 月奇力新營收金額為新台幣 59.98 億元，較前一年同期成長 11.54%。



旺詮 12 月營收為 3.77 億元，較上月營收下滑 6.17%，相較前一年同期則成長 3.92%。累計 1~12 月旺詮營收金額為 44.52 億元，較前一年同期成長 7.14%。



飛磁 12 月個別營收為 1.51 億元，較上月營收下滑 16.94%，相較前一年同期則成長 22.29%，累計 1~12 月飛磁營收金額為 20.87 億元，較前一年同期成長 9.18%。



奇力新 12 月營收較上月微幅下滑，主要年底盤點因素所致。大、小尺寸 Molding 類功率電感及小尺寸 RF 電感類產品出貨依然暢旺。



旺詮 12 月營收較上月下滑， 同樣是年底客戶盤點關係，但需求面的小尺寸電阻與晶片排阻產品訂單需求依然持續成長中。



飛磁 12 月營收較上月下滑，因歐洲、美國聖誕假期需求減緩，隨著汽車製造廠對電動車 / 插電式油電混合車積極布局，拉升中、高階磁性材料應用在汽車市場的需求，飛磁已於 2017 下半年在波蘭及中國積極擴建產能，以因應 2018 後的市場需求。



展望後市，奇力新大、小尺寸 Molding 類產品及小尺寸 RF 電感出貨暢旺，手機品牌客戶及車用客戶亦持續下單出貨。旺詮為因應材料持續上漲，庫存急速下降，產能因限排受限，及近期的大量訂單湧入，已針對部分品項調漲代理商價格。



飛磁目前全球各區域接單仍強勁，為因應需求，波蘭工廠在聖誕假期期間沒有停工進行歲修，持續全稼動，中國工廠則因客戶春節提早備貨，持續擴廠以增加產出，預期 2018 全年應有不錯的成長。



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