〈CES開展〉概念股看這邊 5G題材網通族群有看頭

美國消費性電子展 (CES) 即將在 9 日登場，對於今年重點，法人表示，市場多預期包括 5G、人工智慧 (AI)、AR 與高速運算等，將是各廠大展身手領域，但是最快能夠見到成果的，仍將以 5G 最有機會，網通族群可望挑起台股大樑。

仲英財富分析師陳唯泰表示，台灣在網通領域布局廣，雖然無法主導 5G 規格的制定，不過一般來說，速度越快，訊號穿透率就會逐漸遞減，因此需要小型基地台或是透過 WiFi 等方式來補強，包括中磊 (5388-TW)、正文 (4906-TW)、友訊 (2332-TW)、合勤控 (3704-TW) 等都是相關概念股。

陳唯泰表示，5G 這個新世代的通訊協定，雖然有傳透力的問題，但是傳輸速度快是最大優勢，因此能夠連接的裝置也會更多，也讓物聯網的發展會更快，因此即使台灣網通廠沒有直接打入 5G 領域，在物聯網方面也能有所斬獲。

人工智慧 (AI) 發展越來越快，尤其在處理器廠輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 帶頭下，相關供應鏈廠也是主要受惠者，其中台積電 (2330-TW) 是 Nvidia 主要代工廠，自然是首選標的，另外英業達 (2356-TW)、聯發科 (2454-TW)、智原 (3035-TW)、創意 (3443-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 等也都有相關概念。

至於高速運算方面，則可以觀察台積電及鴻海 (2317-TW)，陳唯泰表示，高速運算顧名思義，處理器的效能一定要高，因此需要有台積電的高階技術來生產高階處理器，至於鴻海，日前則是展出了全台灣第一台民間高速電腦，經過在台灣市場的練兵之後，透過其集團的全球化布局，有機會將其高速電腦的模式複製到其他國家。

至於在 AR 及 VR 部分，宏達電 (2498-TW) 則是主要代表，宏達電董事長王雪紅也將親自到會場，不過對於宏達電來說，VR 的營收占比仍屬偏低，是否能扭轉其營運還有待觀察。