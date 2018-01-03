幾乎無人看空美股 六年來華爾街從未如此樂觀

摘要：用於衡量市場情緒的美銀美林賣方預期指標創六年新高，依照歷史經驗，隨後 12 個月美股殖利率為正的機率高達 93%，「2018 年將是令人興奮的一年。市場情緒將是更加重要的驅動力。」

美股牛市進入第八年，華爾街非但沒有畏懼，樂觀程度還升至六年最高水平。

美銀美林用於衡量華爾街策略師股票配置的賣方預期指標（Sell Side Indicator）顯示，截至 2017 年 12 月 31 日，指標讀數創出 2011 年以來新高。

美銀美林表示，其賣方預期指標一直以來都是一個可靠的衡量指標。目前，該指標顯示市場依然熱情高漲，尚未出現賣出信號：

股市情緒過去 16 個月迅速修復，將指標進一步推入「中性」區間。

該行稱，標普 500 指數當前股息殖利率接近 2%，這意味著未來 12 個月殖利率或為 10%，指數或升至 2935 點。

就在 2018 年首個交易日，三大股指收盤走高，納指首次收於 7000 點上方。標普 500 指數報收於 2695.81 點，道瓊斯工業平均指數收於 24824.01 點。

歷史經驗表明，以往美銀美林賣方預期指標處於當前水平甚至更低之時，隨後 12 個月股市殖利率呈現正值的機率高達 93%：

市場樂觀情緒已經在 2017 年形成了，我們認為，2018 年將是令人極度興奮的一年。市場情緒將是這一年更加重要的股市驅動力，促使投資者買入。

美國股市和量化策略部門負責人 Savita Subramanian 在周一發布的報告中稱，標普 500 盈利預期修正率創出了五年最大漲幅，這繼續表明美股短期回報率將非常強勁。

儘管大盤持續上漲，認為股票估值過高的投資者數量前所未有地高，但權衡投資者焦慮情緒的 CBOE VIX「恐慌指數」對這一切似乎坐視不理，始終徘徊在歷史低位：2017 年 VIX 指數累計下跌 21%，平均收盤價 11.10，不僅是 1986 年創立以來的最低水平，而且幾乎只有過去三十多年間年度均值 20 的一半。

不過，美銀美林還警告，儘管股指短期內大機率上行，但過去的表現不一定代表未來，美股中期下行風險正在上升：

儘管目前的讀數距離 62.8 的賣出閾值相距遙遠，但如果當前的勢頭持續下去，市場有可能在 2019 年 1 月觸及這一門檻。

『新聞來源／華爾街見聞』