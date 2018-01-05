臉書行動支付？祖克伯：有意將加密貨幣與區塊鍊技術導入臉書

臉書 (Facebook) (FB-US) 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 週四發布他 2018 年的新年新希望，其中也透露了他對加密貨幣的興趣。

過去一年，Facebbook 身陷假新聞、暴力、色情、仇恨言論等不當內容的爭議，所以祖克伯的新年新希望包括：修好臉書。

他提到，科技當前最大問題就在「集權化」和「去集權化」。回溯 1990 年代和 2000 年代，大眾擁抱科技是因為相信科技可以去集權化，讓小人物也能發聲。

但如今，許多人已經喪失這樣的信念，隨著少數大型科技公司的興起，以及政府利用科技來監看民眾，致使許多人認為科技反而集權化，而非去集權化。

但像區塊鍊這種加密技術有機會解決集權化的問題，因此他將研究如何把加密技術和貨幣整合進 Facebook 平台。

「這可以從集權化系統中奪回力量，並將其交還給大眾，但這也伴隨著越來越難控制的風險。我有興趣深入研究這些技術的優缺點，以及要如何在我們的服務中運用這技術。」

祖克伯並非首位對加密貨幣感興趣的臉書高層。臉書通訊軟體 (Facebook Messenger) 副總裁 David Marcus 曾表示，他從從 2012 年就開始參與加密貨幣，上個月也加入了主要交易平台 Coinbase 董事會。

如果祖克伯將相關技術導入臉書，應用在行動支付上，將可迎頭趕上亞洲通訊的競爭對手，例如 WeChat Pay 和 AliPay。

在中國各大城市，就連乞丐也懂得用 QR 碼向路人討錢並直接轉入帳戶，根據市調機構 CGAP，上述兩種行動支付囊括中國行動錢包市場 92%，行動支付用戶估計 5 億人，而中國以外的全球行動支付帳戶約莫 5.56 億人。