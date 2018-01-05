【異動股】住房租賃概念股走強 綠地控股(600606-CN)等多股漲停

午後，住房租賃概念股繼續走強，截止發稿，綠地控股(600606-CN)、華聯控股(000036-CN)、世茂股份(600823-CN)漲停，萬科A(000002-CN)漲6.43%報35.25元，保利地産(600048-CN)漲6.48%報15.45元，東易日盛(002713-CN)、天健集團(000090-CN)、世聯行(002285-CN)漲逾4%，昆百大A(000560-CN)、市北高新(600604-CN)等股均紛紛漲逾2%。

消息上，央經濟工作會議提出，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度。各路資本密集布局的同時，住房租賃市場也在快速增長。近日發布的《2017—2018中國住房租賃藍皮書》預計，未來3年，在一線城市租房需求持續強勁和新一線城市租房需求全面爆發的雙重引擎下，全國住房租賃市場的成長空間非常廣闊。目前已有北京、佛山、上海、廣州、深圳、杭州、珠海、天津、成都等10餘個城市開始增加租賃土地供應規模，保障租賃市場穩定發展。

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