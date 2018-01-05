【異動股】地産板塊快速拉升 沙河股份(000014-CN)等多股漲停

臨近午盤，地産板塊出現異動快速拉升，截止發稿，地方地産商沙河股份(000014-CN)直線漲停，渝開發(000514-CN)漲停。蘇甯環球(000718-CN)漲停，美好置業(000667-CN)、榮安地産(000517-CN)漲停，泰禾集團(000732-CN)兩連板，龍頭企業中綠地控股(-CN)大漲超8%，合肥城建(002208-CN)拉升漲超7%，華遠地産(600743-CN)、萬科A(000002-CN)、金地集團(600383-CN)、華僑城A(000069-CN)等股大漲超4%，保利地産(600048-CN)漲超3%。

根據克爾瑞研究中心發布的《2017年度中國房地産企業銷售TOP200》排行榜，萬科17年整體銷售排名第二位。同時預計碧桂園17年全年銷售達5500億，恒大達5131.6億。另一方面，預計17年TOP3房企整體行業集中度將接近13%;TOP10行業集中度約24%;TOP20將會達到35%。

2017年，“限售”等樓市調控政策不斷加碼，更多城市加入調控行列。規模房企憑借自身品牌、城市布局以及投資能力的優勢，銷售業績繼續大幅增長，2017年銷售額超過千億元的房企增至17家。市場人士普遍認為，無論從基本面角度還是流動性角度看，2018年上半年是房地産板塊最佳配置時點(超額收益區間起點)，板塊機會預計將延續到2019年。

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