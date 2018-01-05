【大行報告】瑞銀：華晨(01114-HK)短期盈利或遜預期 評級中性

瑞銀研究報告指，華晨中國(01114-HK)是熱門股份，逾九成的賣方分析員都予「買入」評級，但該行屬另外的一成。投資者對其車款周期寄望甚殷，市場料公司2016至2019年每股盈測年復合增長率達39%。華晨去年中推出新「5系」車款，今年中將推出「X3」SUV車款，或對盈利前景提供一定可見度。但瑞銀愈來愈認為，公司難以争取市場估算的增長幅度，短期盈利表現或遜預期。

該行表示，2018年行業擴張周期或減弱。内地政府收緊樓市措施影響房地産相關財富效應，另Audi及其他汽車品牌重回高端車市場令行業競争加劇。「X3」車款在今年第三季推出的同時，競争對手奔馳GLC及Audi「Q5」車款接近同期推出。

報告續稱，寶馬2017年第三季的數據已遜預期，近期新「5系」車款提供零售折扣，亦反映該車款非無可比擬。瑞銀予公司「中性」評級，目标價23元，相當于2018及2019財年預測市盈率12.5倍。

瑞銀稱，現時公司股價相當于今年預測市盈率13倍，較曆史平均值高出一個标準差，估值不便宜，現股價水平缺乏上升空間。

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