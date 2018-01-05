【大行報告】大摩升騰訊(00700-HK)基本情境目标價至500元 最樂觀望653元

摩根士丹利發表中國互聯網行業今年展望報告表示，料行業經曆去年較高基數後，今年銷售收入增長仍可達32%至1.5萬億人民币的健康水平，主要受惠于業務貨币化及多元化，行業首選騰訊(00700-HK)、阿里巴巴、微博(Weibo)，同時對百度、京東、網易、閱文(00772-HK)及攜程旅行網均予「與大市同步」評級。

該行指，内地互聯網行業明年具有五大投資主題，包括電商、廣告、内容、互聯網金融及人工智能。該行重申騰訊「增持」投資評級，其基本情境目标價由原來480元升至500元，基于手遊及個人電腦遊戲錄持續穩固增長，同時收入受惠網上廣告市場所帶動，料其2016年至2018年廣告收入的復合增長率達46%，同期手遊收入的復合增長率63%，個人電腦遊戲復合增長率19%，社交網絡復合增長率43%。

在「最牛」(Bull)情境下，大摩料騰訊目标價可上望653元，此基于其2016年至2018年廣告收入的復合增長率達47%，同期手遊收入的復合增長率65%，個人電腦遊戲復合增長率20%，社交網絡復合增長率47%的預測。

大摩上調騰訊2018年及2019年非通用會計準則每股盈利預測各3%及4%，分别至9.28及11.78元人民币。此外，該行亦上調阿裡巴巴目标價，由原來210美元升至220美元，維持「增持」投資評級。

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