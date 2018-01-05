李小加：將研陸港新股通及一級市場通 列中長期發展

鉅亨網新聞中心 2018年1月5號13點30分

港交所 (0388) 行政總裁李小加表示，港交所 (0388-HK) 未來將探討與大陸的「新股通」和「一級市場通」，兩者都被該所列為中長期發展規劃。

香港《文匯報》報導，李小加表示，在「滬港通」、「深港通」與「債券通」的基礎上，「新股通」與「一級市場通」可能列入港交所中長期的規劃，逐步探討增加供投資者選擇的資產類別及交易品種。

他進一步表示，大陸與香港市場已實現「二級市場通」，但二級市場這個「貨架」上，貨品並不夠多，以後慢慢在滬港通、債券通的基礎上，未來還可以有新股通、一級市場通，但這些都是中期規劃。

此外，監管機構自 2016 年深港通開通後，已表明下一步是研究 ETF 通，但至今尚未見有關公布，券商呼籲兩地應儘快落實「ETF 通」，以吸引大陸投資者。

香港《明報》引述管理盈富基金 (2800-HK) 的道富環球投資管理 SPDR ETF 香港業務主管陳俊文表示，希望 ETF 通盡快推行，亦希望屆時能納入盈富基金，讓基金吸引到更多類型的資金。他亦相信，ETF 低收費的特點，會受大陸投資者歡迎。

花旗香港證券服務地區總監陳金丹指出，雖然大陸的 ETF 市場規模很大，但主要都是 A 股的 ETF 產品。現時基金互認制度下，北上銷售的香港基金，最受大陸投資者歡迎是投資在泛亞洲股債的基金，反映大陸市場對分散投資的需求殷切。因此，若 ETF 通開通，相信可吸引不少發行商在港發行投資歐美市場的 ETF。

不過，匯豐證券服務、中國銷售及業務發展總監王偉全表示，由於大陸交易所的 ETF 交收規則不同，制度上尚要研究，如果實施實名制，可減少 ETF 通的阻力。

基金公會行政總裁黃王慈明則希望，ETF 通可參照股票互聯互通模式進行，而非基金互認的模式，以免受銷售規模、資產規模等規則限制。另外，她亦希望 ETF 通有額外的額度，因為若共用港股通的額度，可能會不夠用。