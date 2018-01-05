亞太電3G率先終止 成全台首家全4G電信業者

第三代行動通信 (3G) 業務特許執照將在今年 12 月 31 日依法屆期終止，NCC 統計截至去年 11 月底 3G 用戶數仍有 643 萬餘戶，亞太電 (3682-TW) 3G 業務已提前在去年 12 月 31 日終止。

亞太電今 (5) 日宣布，慶祝「完全 4G」服務率先達標，將祭優惠活動衝刺首季業績。

亞太電今年來毛利率轉正，除電信業務外，也在鴻海 (2317-TW) 集團支持下，跨入 5G 及高速運算服務等領域，積極推動新應用服務，董事長呂芳銘先前曾透露，在技術平台準備就緒下，電信商將不再僅限於既有的電信服務。

鴻海集團攜亞太電、英特爾合作開發出 MEC 5G 技術解決方案，結合人臉辨識、AI 人工智能等技術，包括安全門禁、差勤管理、智慧零售、百貨商場、甚至是無人商店消費等都可以透過「刷臉」來完成；亞太電刷臉店頭小管家方案，目前已跟百貨、零售、保全等相關業者專案溝通中，預計可在 3-6 個月上市。

繼 2G 服務走入歷史後，3G 特許服務執照也將於今年底到期，當其他 4 家電信商還有相當多的 3G 用戶待移轉時，亞太電今日指出，已正式向 NCC 提出繳還 3G CDMA 特許執照申請，將正式成為國內第一家提供消費者「完全 4G」的行動寬頻服務業者。

亞太電指出，在 4G 通訊上，領先國內業者提供 VoLTE、VoWiFi 等真正 4G 語音通話服務，且打破傳統電信資費框架，推出不分網內、外及市話語音都能電話免費講，今年除領先業界完成 3G CDMA 關台，且持續進行整體網路優化。

亞太電表示，除透過建置大型基地台達成全區域綿密覆蓋，同時針對高用量熱點及特定區域，增加部署高速微型基地台提升網速及服務能量，開放高樓層、地下室、室內深處或住戶抗爭激烈的弱訊區民眾申請魔速方塊以提升整體網路品質。

亞太電說，結盟台鐵 100 個高乘載 / 打卡熱門特色車站、全台 350 家門市佈建的區域型高速微型基地台，目前都已佈建完成且提供服務。

鎖定農曆年前商機衝刺首季業績，亞太電指出，除舊佈新系列優惠活動第一波活動強打申辦新壹大網 999 方案搭配大螢幕購機方案，SHARP 4K 60 吋液晶智能顯示器 2 萬有找，接下來還有 iPhone X 的新方案。