波蘭、墨西哥、秘魯 新興市場2018年的政治動向

本週政治將在新興市場佔有重要版位，秘魯議員將對其總統進行調查，以及匈牙利威脅要阻止歐盟對波蘭的制裁，另一方面，巴西勞工部長因大幅失業潮下台，工業生產數據將提供可能的失業原因。

秘魯

儘管秘魯總統 Pedro Pablo Kuczynski 上週勉強通過彈劾投票，但國會議員也將調查他與巴西建築商 Odebrecht 之間的關係。Kuczynski 在投票後幾天，對前總統 Alberto Fujimori 進行赦免，使整件事情變得更糟糕，部份人士指責他這個舉動，是為了避免自己下台，而與反對派進行談判的一部分。

波蘭與匈牙利

波蘭的新任總理 Moraus Morawiecki，將於週三 (3 日) 在布達佩斯會見匈牙利總理 Viktor Orban，由於波蘭的司法改革，削弱司法獨立與民主價值觀，履遭歐盟抨擊，並且歐盟將對波蘭進行調查與制裁。對此 Orban 表示，波蘭不用感到害怕，匈牙利會使用他們國家的投票權，否決任何處罰，全力站在波蘭這一邊。

巴西

巴西上週五 (29 日) 公布的工業生產數據，可能可解釋這一波意想不到的失業潮，11 月份的數據顯示，除了零售業以外，所有的產業都進行解雇，巴西勞工部長因此下台。

墨西哥

週二 (2 日) 將公佈匯款數據，交易員將獲得墨西哥主要的外國現金來源線索，在墨西哥比索於 2017 下半年走弱後，11 月份的現金流入量，預估將會維持強勁表現。