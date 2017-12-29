羅尤美：明年債市首重新興市場 其中拉美投資機會最豐沛

回顧 2017 年，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，雖然歷經聯準會 3 度升息，不過金融市場流動性仍處相對寬鬆，加以全球經濟同步呈現復甦推波助瀾，帶動新興市場債市以近 1 成的漲幅，居全球債市表現之冠。展望 2018 年，看好新興市場債市表現，其中以拉丁美洲市場投資機會最為豐沛，另同樣與景氣連動性較高的美歐高收益債市，亦可望有所表現。

羅尤美表示，隨著美國經濟持續成長、川普政府刺激政策的落實，通膨壓力以及聯準會持續縮表，將推升美國公債殖利率上揚，美元相對其他低利率的工業國貨幣，仍有強勢機會。

至於歐元區及日本央行持續印鈔供應資金，羅尤美說，到明年中旬，須留意寬鬆政策是否將有轉向跡象。整體看來，成熟國家公債市場評價面已偏貴，估計全球債匯市機會仍存於新興國家內。

羅尤美進一步表示，明年第一季新興國家可留意的機會，以拉丁美洲市場最為豐沛。原因包含墨西哥與美加的北美自由貿易協議 (NAFTA) 談判預計有明朗的結果，若能有符合各國利益的決議出爐，有助墨國債匯續揚。此外，巴西的財政改革若能續往前行，高債息搭配經濟轉機題材，可望吸引資金青睞，至於阿根廷新政府的多項改革已獲內外資和信評機構肯定，債匯可望續創佳績。

羅尤美提醒，明年仍需要留意美國緊縮貨幣政策的強度。根據摩根大通證券預期，考量收益率降低以及美國升息的壓力，2018 年的資金流入新興債市的金額，將可能由 2017 年的 1100 億降至 800 億美元。不過，當地貨幣債的資金流入則可望超越強勢貨幣債；另外，受惠於經濟基本面強勁的支撐，預期其編製的新興債市指數 2018 年也有約 6~7% 報酬率。

此外，根據美銀美林證券預估，2018 年美國十年期公債殖利率上揚 35 基本點，新興國家強勢貨幣債指數報酬率為 2.7%、當地債指數報酬則可望有 5%。

羅尤美說，債市部分，亞洲以印度為首選，歐非中東裡則看好波蘭及南非，拉丁美洲中則看多有高利差以及殖利率下滑優勢的巴西及墨西哥當地債。