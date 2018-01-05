「炸彈氣旋」冰封美東 暴風雪癱瘓2700航班

破紀錄的嚴寒連日籠罩美國東岸及南部，一股由南往北的「炸彈氣旋」周四 (4 日) 吹襲紐約州、紐澤西州和康涅狄格州等地，部分地區積雪料逾 25 公分，素有「陽光州份」之稱的佛羅里達州，3 日更是 30 年來首次降雪。截至 4 日，已有至少有 2700 個航班取消，包括紐約和波士頓的航班。全國出現至少 17 件因低溫致死個案。

綜合星島日報、香港文匯報報導，美國國家氣象局稱，周三起吹襲美國東岸的強烈冬季風暴，周四仍會挾帶大量冰雪侵襲擊美東多區，暴風雪範圍從東南部的佛州一路延伸至新英格蘭和東北部地區。

紐約市已進入冬季風暴警戒狀態，一連 2 天預計降雪量高達 15 公分。美國氣象頻道報導，佛羅里達州首府塔拉哈西居民周三起牀時，發現地面覆蓋一層 3 公分的薄薄積雪，這是佛州過去 30 年來首度出現明顯降雪。

天氣預報警告暴風雪可能增強至「炸彈氣旋」(bomb cyclone)，帶來颶風強度的強風、水災和 30 公分深的積雪。佛州不少民眾玩雪作樂，又在網絡上載罕見的下雪情景，州長斯科特宣佈佛州海岸地區進入緊急狀態。

喬治亞州薩凡納市錄得 3 公分積雪，打破 28 年前的 2.5 公分紀錄，由於路面結冰，當局關閉多條汽車和行人天橋。受寒冷天氣影響，密西西比州最大城市傑克遜有 37 條主要水管爆裂，該市宣佈進入緊急狀態，並要求承包商緊急維修水管。

國家氣象局表示，周三晚從維吉尼亞州海邊開始發難的「炸彈氣旋」，沿海岸線一路往北竄，周四料會進一步籠罩緬因州、羅德島、麻省等部分地區。

紐約市及紐約州政府已準備好數千輛剷雪、撒鹽車，以及百萬噸雪鹽，嚴陣以待。

因這場強烈暴風雪在 24 小時內呈現氣壓急劇下降現象，被部分氣象學家歸類為「炸彈氣旋」。

這場較罕見類型的風暴已導致至少 2700 班航機取消，當中的南部周四有 1700 多班機停飛。東北部的波士頓和紐約多個機場也有許多班機停飛。

紐約市周四面對今年首場暴風雪。該市料於當地時間周四凌晨 2 時左右開始降雪，一直會下到晚上、甚至翌日凌晨才停，降雪量預估 12 至 20 公分。皇后區、布魯克林區和長島大部分地區的雪量甚至更多。

歐洲同樣遭受冬季風暴「埃莉諾」(Eleanor) 侵襲，多個國家受到破壞，至今已知道有 3 人死亡，10 多人受傷。英國、愛爾蘭、法國、瑞士有數十萬戶家庭斷電，多班航機取消。

法國阿爾卑斯山區有一名滑雪者被一棵倒下來的大樹壓死，而該國其他地區最少也有 15 人受傷。在西班牙北部的巴斯克海岸，有兩人被巨浪沖走，其後證實已喪生。瑞士一架列車被強風吹至脫軌，導致 8 人受傷

「低窪之國」荷蘭也因風暴將海水推向岸邊，多處水位迅速上升。鹿特丹馬仕朗大壩關閉閘門，以防洪水灌進鹿特丹，是馬仕朗大壩 10 年來首度關閉。