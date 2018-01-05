倫敦豪宅「大打折扣」整體房價下滑跡象

由於建商大幅增加房屋供應量，倫敦第 3 季建造中但未售出的房屋數，達到歷史新高點，日前房仲業者表示，有亞洲賣家願意以低於原價 22% 的價格，拋售泰晤士河畔的豪宅，也暗示著倫敦市中心的房價開始下跌。

One Blackfriars 建案 (圖: Wikipedia)

MyLondonHome 的新屋出售經理 ChristianBarr 表示，這位亞洲賣家，於 2013 年購入 One Blackfriars 大廈的 20 樓公寓，希望在房屋完成建構前，將手上房產脫手，以避免付印花稅，而他開出的價格為 180 萬英鎊 (約 244 萬美元)，比他當初所付價格低 22%。Barr 表示，目前有來自中國與英國的買家出價競標，而他們的目標是在 7 天內售出。

根據 Nationwide Building Society 的數據，倫敦是去年英國房產市場中表現最差的，房價去年跌了 0.5%，是 2009 年以來，第一次出現房價年下滑的景象。

根據彭博社的統計，可看到倫敦各區房價變化，點此連結可看詳細數據。

彭博社統計倫敦房價變化

此外，由於英國脫歐、抵押貸款的限制以及對未來利率上漲等擔憂，影響房產需求，位於倫敦市中心的房子，房價正在下跌，根據第一太平戴維斯 (Savills Plc) 數據，Fulham 的房價比起 2014 年的高點，以下跌 14.4%