稅改影響 紐約曼哈頓Q4房產售價成交量雙跌

Douglas Elliman 日前發布紐約曼哈頓第 4 季市場報告，內容指出，由於稅改帶來的不確定性，部份消費者暫緩購屋決定，造成紐約公寓成交量與上一季相比大跌 25.4%，而成交價格也下跌 9.4%。

曼哈頓房產第 4 季成交量和價格變化

曼哈頓的住房市場為 6 年以來，銷售量最低的第 4 季，基於潛力買家暫緩購屋，觀察稅改對房地產的影響，去年第 4 季的總成交量為 2514 戶，比去年同期下降 12.3％，銷售量的下滑，使得市場上的待售房屋量增加，第 4 季結束，尚有 5451 戶等待出售，而消耗此「庫存」的時間也從 5.6 個月提升至 6.5 個月。

曼哈頓房子銷售數來到 6 年薪低

而買家也因此有更多的議價空間，第 4 季平均議價空間比上一季高出 0.1%，買家不急著購賣，迫使賣家須降價配合，公寓平均需要銷售的天數也從 94 天增加到 97 天。此外，二手屋的銷售量下滑 26.9%，比新建案銷售量下滑 16.1% 來得更嚴重。

二手屋銷售輛大幅下滑 26.9%

紐約房地產經紀商 Corcoran Group 的總裁 Pamela Liebman 指出，基於稅收法案，曼哈頓的購屋者暫緩購屋，他們相信房價已經在 2017 年達到頂點，之後會承受下滑壓力。

Liebman 說：「我們在第 4 季失去了很多交易，大家都在等稅改的定案，現在不確定性結束，他們應該能做出購屋決定了。」她認為買主仍是活躍的，但是他們很注重房子的價值與價格是否合理，好消息是，今年應該會有蠻多買家願意購屋的，只要賣家不漫天喊價，成交機會很高。