分析員﹕港股可高開 支持位為30500點

美國股市屨創新高，道瓊斯指數首次突破25000點，市場人士預期大市今日可以高開，繼續向31000點進發。

道指收市報25075點，升152點或0.6%，標準普爾指數收市報2723點，升11點或0.4%，納斯達克指數收市報7077點，升12點或0.2%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7695點，升25點或0.3%，德國DAX指數收市報13167點，升190點或1.5%，法國CAC指數收市報5413點，升82點或1.6%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)折合收市報81.71元，較本港收市價高出1.5%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.17元，較本港收市價高0.5%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.86元，較本港收市價高1.3%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報78.3元，較本港收市價高0.2%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市可以高開，並有望挑戰31000點，支持位可上移至30500點。

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