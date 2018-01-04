【IPO追蹤】沾上馬化騰概念股 希瑪眼科IPO已獲185倍超額認購

與閱文集團、易鑫集團等“騰訊系”公司IPO時的盛況一樣，即將在港上市的希瑪眼科股份認購也呈現一片火爆態勢，目前已累計獲得160.4億港元認購，超額認購逾185倍。

有騰訊、新鴻基、蘭桂坊等一眾大牌投資者參投的希瑪眼科將於1月15日在香港IPO，據文匯報報導，目前已累計獲得160.4億港元認購，超額認購逾185倍。

按發行價中位數2.63港元來計算，扣除全球發售的上市開支（包括包銷傭金）5000萬港元後，預計募得淨額4.68億元（未行使超額配股權）。

根據香港證交所披露的招股書，創業5年就要上市的希瑪眼科此次IPO將發售1.97億股股份，其中香港發售1970萬股，國際發售1.773億股，發售股份將占公司全球發售完成後的已發行股本的25.05%，價格在2.35港元至2.9港元之間，每手2000股（4700港元~5800港元一手）。

此次希瑪眼科IPO的獨家保薦人為招商證券。

按照2.35港元~2.9港元的招股價來算，希瑪眼科的總市值在23.5~29億港元，按照2016年淨利潤4301.8萬來計算，估值為54.6~67.4倍。這一估值高於行業平均水準。

未來重點在內地佈局

從募集資金使用情況披露來看，未來希瑪眼科將重點在內陸地區進行佈局擴張。招股書顯示，此次IPO籌集的淨額42.5%會用來收購內地的眼科醫院，40.4%用於新增三家診所，分別位於華東、西南或華中地區、粵港澳大灣區，4.2%用於在深圳開設衛星診所，僅有8.5%用於升級已有的醫療設備及強化在香港和內地的資訊科技系統

與此前上市的騰訊系公司閱文集團和易鑫集團不同的是，希瑪眼科財務狀況在過去幾年中都保持在較好水準，過去三年淨利已經翻了一倍（2014年的2163.7萬元增長到2016年的4301.8萬元），今年上半年也同比增長了36%至2743.3萬。公司2014、2015、2016三個財年共錄得總收益1.56億港元、1.99億港元、2.49億港元；毛利率在37.7%、40.1%、38.2%，而今年上半年毛利率已經提高到了44.6%。

來源: 華爾街見聞

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