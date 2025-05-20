353億港元！寧德時代今天赴香港上市 今年來全球最大上市募資

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-20 14:00

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據《界面新聞》報導，寧德時代周二上午 9 點半正式在港股掛牌，上午 9 點 55 分，寧德時代港股股價報 296.6 港元，暴漲 12.89%。

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曾毓群在上市儀式上說：「港股上市意味著我們更加廣泛地融入了全球資本市場，也是我們推動全球零碳經濟的新起點。」

寧德時代 2018 年在深交所創業板首次掛牌上市，此次在港交所二次上市後，成為中國首家同時在 A 股和 H 股上市的動力電池公司。

寧德時代今年 2 月遞交香港上市招股書，兩個月後即對外確認已通過港交所聆訊。從申報上市到最終掛牌，寧德時代此次登陸港股歷時僅三個多月。

寧德時代此次港股上市的募集資金淨額約 353 億港元，為今年來全球最大上市募資。

募資規模也接近快手 2021 年 2 月在港股上市時逾 400 億港元的體量，創下港股四年多來募資新高。

寧德時代在 5 月 16 日確定此次發行價格為每股 263 港元，較寧德時代 A 股當天收盤價約有 6% 折價。

寧德時代此次在港股上市將發行 1.35 億股股份。截至今年第一季末，寧德時代股份總數為 44 億股，新發行股數的比率約 3%。

中石化、科威特投資局、高瓴資本在內共計 23 家機構，以基石投資者（即戰略投資者）的身分，認購寧德時代港股發行股份 57.1%。其中中石化、科威特投資局的認購金額均為 38.7 億港元，在基石投資者中出資額最高。