【港股解碼】A股收評（1.4）：大盤五連陽，還能繼續收紅麼？

截至收盤，上證指數收3385.71，上漲0.49%。深圳成指收11341.35，上漲0.54%。創業板指收1794.61，下跌0.04%。

2018開門紅，連續上漲能持續多久

大盤自2017年11月以來的調整隨著指數在年線附近反復觸碰終於告一段落，本周開啟了反彈行情，也是2018年A股的開門紅行情。滬指截至今日已持續5連陽，量能方面較前期相比有所好轉，伴隨著指數的上移成交量也有所放大。整體來看，市場情緒隨著新年度的到來，發生了轉變。

具體來看市場的今日表現，上證指數以微幅高開，隨後震盪上行。指數運行到前期壓力位，觸及上方套牢盤，雖然市場流動性壓力有所緩和，但面對上方盤整已久的壓力區間，不容忽視其風險。正如今日盤面表現，指數午後沖高後有回落的跡象，指數表現已經反映了套牢區間的壓力。預期指數未來幾日將在前期壓力位區間內震盪調整，暫做休整。

而深圳成指的表現與滬指大致趨同，截止今日，也已經連續5日收紅，但從流動性上來看，相比滬指並未有較大的改善。創業板在三大股指中表現處於劣勢，成交量未能普遍放大，與此同時，指數還面臨著上方60日均線的壓力。可以說進入2018年以來，資金相對關注上證指數中的藍籌及大盤成分股，而中小盤及創業板股相對受冷。

“上海股”齊拉升

盤面上來看，自由貿易港、採掘服務、可燃冰、兩桶油改革、油品改革、上海自貿區、園區開發、公交、白酒、超級品牌等板塊表現活躍，漲幅排名靠前。而機場航運、環保工程、燃氣水務、汽車整車、二維碼識別、美麗中國、電腦設備等概念板塊表現相對低迷，跌幅排名靠前。

其中，自由貿易港中個股華貿物流（603128）、上海臨港（600848）、暢聯股份（603648）、上海物貿（600822）強勢封板漲停。《上海市城市總體規劃(2017-2035年)》出臺，該檔明確了上海至2035年的總體目標、發展模式、發展任務以及空間格局等，受此影響，相關“上海”個股齊線拉升。

對於未來幾日操作筆者有幾條建議，由於2018年此波上漲的態勢相對迅猛，在連續上漲後，警惕短期沖高個股，避免誘惑入局追高，在操作上，仍應保持警惕，關注調整充分的個股以及年報業績預期上漲的個股，但無論選擇哪一種標的，都應找好合適的買點，提高資金利用率。

■ 作者｜王潤萍

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)