交銀: 2017年新增違約發債主體8家 顯著下滑

交通銀行報告指出，回顧2017年信用債市違約情況，據wind 統計，2017年全年中國債券市場共有41只債券發生違約，涉及18家發債主體，合計違約規模達384.7億元。其中新增違約債券32只，合計違約規模達280.4億元。2017年全年新增違約發債主體8家，較2016年和2015年分別減少16家和12家。

在2017年發生債券違約的18家發債主體中，民營企業12家，地方國有企業、外商獨資企業各2家，集體企業、中外合資企業各1家。行業較為分散，分佈在機械、建築、鋼鐵、化工、食品、綜合、煤炭、燃氣、交運等行業。違約債券類別包括超短融、中票、公司債、企業債、定向工具、私募債等。

展望2018年，信用債市違約風險較2017年有所上升，中小企業的現金流風險更大，再融資難度也更高，而2017年的信用風險偏低，對信用債整體走勢影響不算大。

資管新規影響下，信用債需求趨降，委外等資管產品面臨收縮，信用債受衝擊會大於利率債。高等級短久期信用債需求相對上升，資管產品從剛兌向淨值型轉化，信用偏好下沉的現狀將改變，同時需要縮短資產久期，配置流動性更好的短久期債券，因此信用利差、期限利差料將擴大。

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