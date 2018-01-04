人民幣中間價4日報6.5043 貶值123點 結束四連升

新浪外匯訊 1 月 4 日，人民幣兌美元中間價報 6.5043，較上一交易日中間價貶值 123 個基點，降幅創 2017 年 11 月 6 日以來最大；結束了此前的四連升。

隔夜市場，美元小幅上揚，結束了連續三週的跌勢。在美聯儲會議紀要公佈後，進一步加息的預期為近期疲軟的美元帶來新的驅動因素。美聯儲公佈了 12 月貨幣政策會議紀要，其中多數委員支持繼續漸進加息。美聯儲委員們還提到，在財政刺激或寬鬆金融環境等因素影響下，經濟增速遠遠超過其最大可持續水平，引起通脹壓力過度積累，則有必要加快升息步伐。

昨日，人民幣兌美元中間價升破 6.50 整數關口報 6.4920，創 2016 年 5 月 3 日以來最強。分析人士指出，隨著短期因素的消退，人民幣匯率或許會進入較為複雜的雙向波動階段，預計今年人民幣匯率將保持基本穩定。

交通銀行首席經濟學家連平表示，人民幣在 2017 年對美元的走強，是受外部因素和內部因素的共同影響。

外部環境上，人民幣匯率在前兩年受到美聯儲加息影響明顯，全球很多非美貨幣承受了較大的貶值壓力，人民幣也並不例外。而 2017 年美聯儲加息所帶來的效應已逐步釋放，且特朗普上台後強調美元不應太強，美元也上漲乏力，為人民幣帶來了較好的外部環境。

在內部因素方面，隨著經濟的發展和財富的累積，前兩年企業和居民對全球資產配置的需求增加，但相應的管理框架制度沒能很好地跟上腳步，短期從國內流出的資金較多，對人民幣造成不利影響。去年，監管部門加強了外彙的管理並形成了較好治理框架，審慎管理逐步成熟。在這種情況下，市場供求關係發生了明顯變化，處在相對平衡狀態，市場的預期也更加穩定。

恆生銀行中國環球市場業務主管黃偉鴻表示，目前市場對人民幣的信心和預期都較去年有了很大轉變。2017 年年初，人民幣匯率曾經在美元走強的背景下出現下跌，市場一度出現恐慌情緒。但隨著宏觀審慎管理及人民幣匯率的企穩反彈，市場情緒逐步平靜，目前感受到的貶值壓力已經明顯減輕。

黃偉鴻指出，中國的實際利率水平在 “去槓桿” 之下正在走高，預計在今年前兩季度可能會達到峰值，這在短期內會小幅推升人民幣匯率繼續上漲，今年上半年人民幣對美元匯率可能在 6.45—6.55 區間內波動。今年下半年，人民幣可能面臨回調壓力，回落至 6.70 附近。在此預期下，人民幣年內波動預計在 3% 左右，考慮到換匯手續費等成本較高，不宜進行投機買賣。對於存在使用美元需求的個人和企業，可在今年上半年逢低買入美元。

新聞來源：新浪財經