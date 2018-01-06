謝金河：捨高就低 豬羊可能變色

【文／謝金河】

去年底在一場投資論壇上，一位年輕的分析師大力推薦他看好的潛力股，這是一個月前的事，他的潛力股名單中有國巨、康控ＫＹ、旺宏、穩懋等，這個名單如果是在前年底亮出來那該有多好，因為那是二○一七年表現最亮眼的個股。

像旺宏全年漲幅八二四％，勇奪冠軍，康控前年十一月十一日才上市，每股五八．八元，不久跌到四九元，去年底卻大漲到六二四元，一年最大漲幅達十一．七三倍，但是今年開年康控開盤就跌停。現在大家都看好被動元件缺貨，其實這個情況在二○○○年就上演過一次，那一次的最佳經典之作是禾伸堂飆成了股王，最高漲到九九九元，可是後來慘跌到十六．○五元，去年底前又漲到一一九．五元，國巨當年漲到一五○．五元，立隆到一一七元，去年大漲的凱美漲到六三．七元，這次飆向七四．八元，而智寶曾漲到六○元，立敦上次漲到三二元，這次衝到四七．九元，而華新科當年漲到五二五元，華容漲到八三．五元，天揚漲到二一四元，這是二○○○年被動元件全盛的時代。

但是被動元件門檻不高，一旦價格持續上漲，停滯產能開出，到了供過於求，殺戮的情況就會很慘烈，像禾伸堂跌到十六．五元，國巨最慘剩三．○一元，華新科跌到五．四二元，信昌電最慘剩三．七一元，立隆剩四．一元，連現在站在百元以上的奇力新都只剩下六元，最好的是興勤還在十．六元的票面以上。

股價漲多就有後座力

這告訴大家，被動元件是一個波動十分巨大的產業，國巨到二○一五年之前都在十元以下徘徊，後來減資後站上票面，隨著業績好轉，股價逐漸加溫，現在業績還在日正當中，但是當市值從一六○億左右跳升到一二四○億的時候，我不覺得國巨是好的長線投資標的，充其量只能短線進出，為什麼？因為國巨的基期實在太高了，除了業績的基期高，技術面乖離也大，年線大約在一五五元，可是股價站在三五四元，這個乖離有多大？因此，現在國巨像過河卒子，只能往前走，不能往後退，一旦基本面出現狀況，股價跌起來恐怕十分驚人，所以我說進入二○一八年國巨只能短線操作。

最近上演反轉的兩個個案，像康控、大立光它們都具備高價、高基期所有的高，先看康控，台灣名字叫康而富，是一九九二年在三重埔成立的模具廠，後來創辦人呂朝勝、李國基到模里西斯註冊轉投資昆山康龍電子，於是以康控ＫＹ的名義在台灣上市，後來成為美律電聲元件供應商，康控因為在埋入射出技術超越日本同業，再加上立訊、宣德、美律的聯盟，股價一飛沖天，在上市之前，康控十年之內，ＥＰＳ只有一年超過二元，結果去年第三季一季端出五．三億、ＥＰＳ四．九五元的超級亮眼成績，股價一口氣飛上六二四元，當時年線在一七五元，股價當然產生後座力，因為康控是美律的供應商，康控漲價，美律一定受不了，於是康控大漲，去年美律就從二五五元高價跌破二○○元，這個時候美律賣康控的股票，康控的股價就滑下來。

而大立光漲到六○七五元後，去年第四季出現一波大回檔，股價從六○七五元狠狠跌至三八○○元，這一段三七．五％的大回檔嚇壞了市場投資人，今年大立光面臨成長的考驗，假如去年ＥＰＳ是二○○元，那麼今年能繳出什麼成績單？這是股價最大的關鍵，換句話說，大立光ＥＰＳ必須從二○○元起跳，如果低於二○○元，ＰＥ可能下修到十五倍以下，到時候可能連三○○○元都守不住，這是投資大立光的最大風險。

嚴格檢視高價股基本面

台灣的企業有面額的限制，每股十元面額的公司，當股價飆升到票面的幾十倍，對基本面的要求也相對嚴格，以台灣最高價的前十檔個股來看，大立光成長面臨考驗，最近競爭股后的精測與精華光學，最後看起來精華會超過精測，去年精華ＥＰＳ約三三元，精測第四季出現明顯下滑，全年ＥＰＳ可能不到二四元，如果今年成長力道不夠，股價有繼續下修的風險。再往下看，第四名是七○○元級的信驊，去年ＥＰＳ約十六元，本益比已經很高；再往下是ＥＰＳ二一元左右的矽力ＫＹ及譜瑞ＫＹ，ＥＰＳ約十九元，然後是約十七元的亞德客ＫＹ，在工業四．○的路上，亞德客站對位置，但股價到了五○○元以上，同樣也考驗成長極限，我說的從高到低，包括從高基期到低基期，高本益比到低本益比，從高價到低價。

所以我說能在六、七元介入買國巨且能抱得牢牢的人，如今成為贏家，但是現在三五○元才進去國巨的人，必須承擔很大風險，元旦前夕到山上跑山，巧遇葉國一先生，其實他是穩懋最大股東，他說二○○四年葉素菲弄垮博達，他用每股一元的價格買下岌岌可危的穩懋，如今十年有成，他說他從未想過穩懋有一天會站上三○○元，他十分稱許陳進財的經營能力，可見，股價榮枯影響大老闆荷包，也給經營者受人評價的壓力。

進入二○一八年，台股開始出現一些很微妙的新變化，過去台股的指數是外資撐起來的，通常都是摩台指漲幅大於加權指數，而加權指數又大於櫃買指數，但二○一七年這三大指數漲幅出現變化，加權指數漲了十五．○一％，摩台指漲了十四．三％，櫃買指數卻漲了十八．六四％，這是很多年來不曾看見的情況，櫃買漲幅大過加權指數及摩台指數，這也代表外資領銜台股的時代到了顛峰，現在當沖盛行，內資逐漸崛起，在內資逐漸興旺的年代，台股也會出現很大變化。

首先是大股東的覺醒，過去很多低價的公司逐漸甦醒，像台紙過去都在十元以下，戴誠志家族進入後變成二○元公司，東森過去五元，現在十一元，漢磊、浩鑫、宏齊、光磊等都是從十元以下逐漸回復到票面，就連市場形象最差的大同也都被市場派人士看中，股價從四．四九元大漲到二○元，這種低價有價值的公司，在二○一八年一定會更加精彩。

來源：《先探投資週刊》 1968 期

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