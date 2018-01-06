蘋概拉警報 金融股走強

【撰文／蔡明彰】

台股究竟有無元月行情？這次若有恐怕不是由外資主導，而是看內資的紅包行情。數字為證，2016 年 11 月外資賣超台股 962 億元，可能是川普當選美國總統第一時間看空全球股市，但 12 月外資立即恢復買超台股 12 億元，全年共計買超 3202 億元。

外資元月行情？

試問外資這麼用力買超台股，隔年是否有元月效應？2017 年元月外資再持續買超 460 億元，Q1 累計買超 1657 億元。而大盤元月上漲 1014 點或漲幅 2.1 萬收盤 9447 點，證明台股有元月行情，並且由外資控制主導。外資最大理由是看好 2017 年 IPHONE 新機效應，身為最重要的蘋果供應鍵的重鎮，外資提早布局台股，Q1 累計大漲 558 點或漲幅 6％。其實每年第一季都是電子產業得傳統淡季，不過外資對 2017 年 Q3 亮相的蘋果手機若有高度期待，反而利用 Q1 淡季的股價低點大舉介入。這個認知多數的散戶沒有，到了下半年台股站上萬點才蜂擁入市，若手腳慢點追到 11 月高點，目前恐處於套牢。說明不要以為萬點榮景每個人都會賺。

2017 年 11 月外資賣超台股 537 億元，IPHONE X 上市利多出盡，值得注意 12 月又賣超 338 億元，不同於 2016 年 12 月回補股票，而全年買超金額降至 1471 億元。請大家對比數字，2017 年全年外資買超金額已較 Q1 底的金額為少，是否暗示外資未有 2018 元月行情？我們要務實面對不能一廂情願認為外資每年元月都會來台股報到？

外資股利稅率調高

有此一說的陰謀論，外資一年從台股領取 5000 億現金股息，但不爽稅改調高外資股利稅率，因此元月進出保守。立法院將召開臨時會三讀通過稅改，財政部已提前外資股利稅率由現行 20％調到 21％，但 2018 年底縣市長選舉，在野黨爭取選票紛紛主張調高勞工薪資扣除額及幼兒扶養，但誰來買單？矛頭除了指向調高企業稅外就是外資股利稅率。長期趨勢不無可能是外資股利稅率漸進調高，將減少外資的現金殖利率，情況未明朗之前外資當然對台股元月效應壁上觀。

台幣仍看升

少了外資就看內資，尤其可投資部位高達數兆元的壽險是老大。台幣兌美元於 2017 年大幅升值 7.5％，對比上次升息循環 2011 年 6 月到 2011 年 7 月共計二碼半 0.625％，台幣從 31.5 元升值到 28.5 元，共升 3 元或 10％，而 2018 年最慢 Q3 升息，試問台幣上半年看升或看貶？所以壽險將海外資金調回台股是必要策略。壽險還買台積電 (2330) 嗎？一者蘋概上半年仍淡季無重大爆發力，二者台幣看升衝擊出口電子的營益率。蘋果占台積電營收 20％，淡季砍單及台幣 於 2 字頭我估計 2018 年 Q1 的單季將較 2017 年 Q1 的 3.38 元呈現年衰退，並且營益率也無 40.76％。更不用說股價基期墊高，即便發放 7～7.5 元股息，台積電殖利率將降至近 3 年低位的 3％而已。

我預測壽險大戶將布局傳產龍頭的台塑集團或現金流穩定的中華電 (2412)，預期 2018 年殖利率都有 5％水準。當台幣看升，固然台塑集團出口受影響，但進口的石油腦、天然氣以美元計價將受益。台化 (1326)、台塑化 (6505) 估 2018 年 EPS 都在 8 元，以 15 倍本益比計算目標價 120 元。成台股元月效應及 2 月農曆紅包行情的權值股主帥。

蘋概股警報

近幾個月我不斷警示蘋概股恐缺乏 2018 年新機創新功能，合理本益比將下修，加上全球智慧手機的競爭激烈，固然營收能夠持續成長，但毛利及淨利走低。從股價會說話來研判，不少蘋果供應鏈 2018 年 EPS 將較 2017 年下滑，但多數投資人不以為意錯判是股價漲多的正常技術回檔，手上仍有不少股票且逢低加碼攤平，這將造成 2018 年 H1 多數蘋概股最大利空，籌碼凌亂。處於燒錢階段但本益比使過去幾年股價大漲的科技股，2018 年可要小心，我建議至少 Q1 先行觀望，若股價有高點宜適量減碼。首先是國際利率將在下半年醞釀升息，對資本支出龐大的科技股將形成資金成本壓力。再來台灣電子多屬代工，海外生產比重逾 50％而其中 90％在大陸，人民幣為台商的功能性貨幣，2017 年人民幣兌美元升值 6％為 9 年來之最，2018 年估計 A 股納入 MSCI 生效及供給側改革去槓桿，人民幣全年估續升 3～5％。人民幣若在 2018 年第二年大幅看升，對大陸設廠的出口電子業絕對是毛利沉重打擊。注意 A 股納入 MSCI 於 6 月生效，人民幣提前反應升勢落在 H1。所以大陸設廠的出口電子股於 2018 年 H1 股價很難有表現。

中國環保稽查

最後中國厲行綠色 GDP 政策已成經濟憲法，從地方到中央嚴格執行環保稽查，說白些現今中國產業升級已不像從前的 10～20 年那麼需要台商的投資，如果台商無力配合環保將成「騰籠換鳥」的對象。

老實說很多台商從事的產業項目已談不上科技製程，紅色供應鏈早已會做甚至規模更大。

來源：《萬寶週刊》 1262 期

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