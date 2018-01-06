台積電、撼訊意外受惠 比特幣投機狂潮的下一步？

撰文 / 今周刊 楊卓翰

「你要採訪比特幣呀？來來來，你應該採訪我的這個天才學生。」在約好的時間，走進台大資工系副教授廖世偉的教室，只見廖世偉熱情地拉著另一個學生到記者面前，說他只花了一個星期就透過「挖礦」，挖到 0.8 顆比特幣（Bitcoin）。

當時是去年 12 月初，0.8 顆比特幣相當於 40 多萬台幣。不過一轉眼，這名學生就不見了，再也看不到蹤影。廖世偉在台大的區塊鏈及數據分析課程，不只是上課，更像是一場派對。包括「幣圈」（研究價格與炒作的投資人）、「鏈圈」（研究區塊鏈技術者）、「礦圈」（專注在挖礦技術）的國內、外人士，就連國內金融機構的高層，也會來旁聽。

比特幣這樣的加密貨幣（Cryptocurrency）會吸引這麼多人的目光，原因很簡單。標普 500 指數在 2017 年以來的漲幅不過是 19.4％，相較起來，比特幣就算在 12 月中，幣值跌掉 1/3，作為市值最大（2300 億美元）的加密貨幣，2017 年以來幣值飆升逾 14 倍；市值第三大的以太幣（Ethereum）也漲了 88.6 倍。

投機狂潮席捲全球

飲料公司改名「區塊鏈」，股價竟大漲

這真的是一場派對──媲美 17 世紀鬱金香泡沫的投機派對。就在台灣跨年之前的 24 時內，瑞波幣（Ripple）的市值，從原來的 500 億美元漲到超過 1000 億美元，成為全球第二大加密貨幣。原因只有一個：瑞波幣宣布將與日本 SBI 銀行合作信用卡系統。

與加密貨幣有關的飆漲，通常不需要太多原因。美國那斯達克的一家飲料上市公司「長島冰茶公司」（Long Island Iced Tea Corp.）在去年 12 月 20 日股價為 2.44 美元，21 日則收在 6.91 美元，一天大漲 183％，只因為公司在那一天改名為「長區塊鏈公司」（Long Blockchain Corp.，為「買進區塊鏈」的諧音），並宣布準備舉債 400 萬美元研發區塊鏈技術。

你只能用瘋狂來形容這樣的投機，一場發生在你我身邊的投機：在台灣，只要透過萊爾富付款，就能買到比特幣、以太幣及萊特幣這類的加密貨幣。但加密貨幣除了表層投機的功用，其實也與台股息息相關，還代表了金融科技改變世界的一場大夢。

到底加密貨幣，為什麼這麼了不起？在炒作之餘，它還有什麼價值？

「加密貨幣就是一種利用公開的區塊鏈來記錄支付的貨幣。」廖世偉解釋。而所謂的挖礦，就是用大量的電腦運算能力，去破解區塊鏈丟出來的密碼，這個運算的過程中，礦工也在驗證所有其他的加密貨幣交易是否無誤。當礦工運算完畢，他就會得到一個區塊鏈獎勵，然後系統會再生出一個更難的隨機密碼，讓下一個礦工去解碼。

炒出台股「挖礦題材」

撼訊股價暴漲 167％，台積電也受惠

因此，全世界比特幣的供給，就取決於千千萬萬互相競爭的礦工，搶著下一個生出來的比特幣。比特幣的創辦人中本聰，為了維持穩定的供給，設定越多比特幣被挖出來後，難度就會提升，直到 2100 萬枚比特幣被挖完。

從 2009 年至今，已生產了 1600 萬枚比特幣，但難度不斷提升下，估計要挖到最後一顆比特幣，要到 120 年後。在比特幣之後，也不斷以比特幣為基礎，衍生出新的加密貨幣，現在市場上約有 1000 多種加密貨幣供交易。

或許與台灣最相關的，就是加密貨幣背後的挖礦商機。撼訊科技就是台股中最有感的公司，因為撼訊的主力產品 AMD 顯示卡，具有強大的電腦運算能力，可以用在加密貨幣挖礦機上。去年 9 月 30 日，撼訊股價收在 31.8 元；11 月 30 日，撼訊股價收在歷史新高 85 元，2 個月的時間股價漲幅是 167％，也在 2017 年 9 月創下 42 個月以來單月營收新高。而撼訊也因為在 60 日內股價翻倍，被櫃買中心列為注意股股票。

「這波加密貨幣的熱潮，只是一波短期的機會財而已。」撼訊科技發言人謝宗益說。「我們當然有受益，但是我們並沒有因此調整公司方向。」對這一切狂潮，謝宗益說他們仍然冷眼看待。

「其實現在比特幣挖礦，已經跟我們公司的產品沒有太大關係了。」謝宗益說：「AMD 顯示卡主要是用在以太幣的挖礦上。但長期以太幣挖礦技術會不會有什麼改變？這很難講。所以我們仍然專注在本業，不會跑去做挖礦機！」

不過，這波也讓許多人當成兼職礦工。一名越南的台商，就因為當地的電費成本低，因此向廠商收購了大量的顯示卡，在越南開起「礦場」。「從街上看，就像一般的民宅一樣。」一名熟悉礦場運作的人士說，但是一走進礦場，「幾百台的挖礦機在架子上，還有專門的冷卻空調系統。一台機器要插 6 張顯示卡，而一個礦池，就要用掉 2000 多張顯示卡。」這名人士說。

談到在這波數位貨幣狂潮下的受惠者，往往只想到顯卡，但是現在挖礦可說是台股不可忽視的題材之一。台灣市值最高的公司——台積電，也被這波加密貨幣的風潮帶動。

麥格里證券在去年 12 月 29 日的台積電報告中就指出，台積電 2018 年第一季的營收將比上一季下滑 5％，而非市場預估的下滑 9％，就是因為台積電也生產挖比特幣所用的 ASIC 挖礦機的客製化晶片。

報告也指出，ASIC 挖礦機的領導廠商「比特大陸（Bitmain）」已是貢獻台積電營收的十大客戶之一，「我們預測 2018 年，加密貨幣將貢獻台積電 5％的營收。」麥格里報告寫到。但是，大摩的報告則指出，在 2018 年第二季後，ASIC 能貢獻的需求能見度並不高。

來源：《今周刊》 1098 期

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