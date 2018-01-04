被動元件族群掀起全面噴發行情，國巨一度站上420元

【財訊快報／李娟萍報導】奇力新 (2456)、美磊(3068) 今日復牌，一開盤兩家股價即強勢鎖住漲停板價，美磊因收購換股條件溢價近 16%，盤中逾 24 萬張買單高掛，奇力新買單亦達 1.9 萬張，市場惜售氣氛濃厚。此外，低價的電感廠鈞寶(6155)、薄膜電容廠華容(5328)，亦在比價行情下，拉上漲停。



奇力新、美磊合併題材掀起被動元件族群股價全面噴發行情，盤中包括國巨 (2327)、禾伸堂(3026)、華新科(2492) 及奇力新，已有四檔公司股價晉身百元俱樂部，國巨更一度站上 420 元關卡，重現 2000 年時被動元件族群股價榮景。



根據法人出具最新的報告，國巨、奇力新皆被調升為「長期持有」，奇力新受惠產業趨勢及併購成長，兩家電感廠商強強聯手，將互補各自產品線與終端應用。加上近期被動元件晶片電阻供給緊俏的漲價效應，法人對於奇力新長線發展正向看待。



國巨則因產能擴增，且有 MLCC 漲價挹注，法人上調國巨 2018 年營收至 404.7 億元，年增二成，預估稅後淨利可以破百億元，目標價上看 500 元。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』