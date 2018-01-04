寬宏今上櫃掛牌 啟動蜜月行情

展演服務商寬宏藝術 (6596-TW) 今 (4) 日以每股 62.8 元掛牌上櫃，開盤即啟動蜜月行情，早盤最高一度衝上 65.8 元，漲幅逾 4.5%，盤中呈現震盪走勢、漲幅近 2%。

寬宏藝術除代理主辦國內外各種演唱會、音樂劇、舞台劇、展覽外，也有自己的製作團隊、經紀公司與藝人，並擁有售票通路進行銷售，目前已發展至具備獨立開發展演內容的能力。

寬宏表示，未來也將開發自有版權、經營家庭會員、成立創作平台、投資海外版權與開啟併購策略等，並多元化經營子公司，包括加強硬體技術輸出與增加場館硬體營運，從前置規畫到最後的售票、演出執行，將以一條龍的經營模式，跨足產業上中下游。

法人表示，展演活動已成為音樂產業創新模式中最重要的成長動能，台灣演唱會收入在 2015 至 2020 年間，複合成長率預估為 13%，流行音樂發展前景可期，以寬宏累積多年與海外藝術商的合作經驗，有助提高國外展演引入的成功率，更有機會參與投資，增加海外巡演獲利機會，提高公司營收能力，未來前景可期。

寬宏去年前 3 季合併營收 6.44 億元，年增 5.53%，毛利率 31.45%，年增 3.38 個百分點，營益率 8.64%，年增 0.84 個百分點；稅後純益 5185.8 萬元，年增 21.60%，每股稅後純益 2.48 元。

寬宏藝術日 K 線圖



