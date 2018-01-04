奇力新外盤強鎖1.9萬張 買不到現股別忘了還有權證

在 MLCC 缺貨題材持續發酵下，再加上國巨 (2327-TW) 集團購併效應加持，國巨集團今 (4) 日作為大盤最強勢的領頭羊，不僅國巨早盤一度飆漲逾 7%，甫宣布將併購美磊 (3068-TW) 的奇力新 (2456-TW) 也在開盤直接漲停鎖住，外盤還有逾 1.9 萬張排隊等買，若投資人看好奇力新後市，買不到現貨，或可轉向奇力新認購權證。

被動元件含 MLCC 等產品目前高階產能有限，且中低價同樣缺貨，業內預估供不應求的缺口高達 52 周，使被動元件整體產業景氣持續看俏，成為近期電子產業的領頭羊。

其中，奇力新繼去年 1 月成功併購旺詮 (2437-TW) 後，如今又將併購美磊，全球排名有機會坐四望三，更有籌碼打國際盃，後市受到高度看好。

另一方面，美磊目前是蘋果 iPhone 電感供應商，供貨量僅次乾坤，因此，奇力新在併購美磊後等同擠入蘋果供應鏈。

投資人若看好奇力新後市，也可藉由認購權證布局相關行情，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如奇力新富邦 79 購 01(070526-TW)、奇力新統一 78 購 01(069361-TW) 和奇力新元大 77 購 02(071076-TW)。