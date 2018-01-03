【亞洲投顧】10800整數心理關卡再攻上，日線連五紅！

◆盤勢分析

台股今日再度開高走高，10800 整數心理關卡成功站上，今日亦成功站上季線反壓，呈現上漲的格局，十日線與半年線呈現黃金交叉格局，月線上彎，準備迎頭趕上，而下檔亦有（五日線、十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能終於放大直逼 1400 億，代表投資人信心回籠，今日的震幅只有 53 點之多。收了一根中紅 K，今天是 2018 年第二個交易日，指數再度攻上 10800；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點: 台股今天類股持續漲多於跌，其中漲幅最高的是油電燃氣類股，漲幅達 2%，半導體、水泥、電子零組件、電子通路等也上漲逾 1%，金融、通信網路、電腦設備、化學、塑膠、鋼鐵、食品、化學生醫、電機機械、汽車、橡膠、建材營造、其他類等也均收紅。

至於下跌類股則有觀光、電器電纜、造紙、光電、其他電子、貿易百貨、航運、玻陶、生醫、紡纖、資訊服務等。

至於電子三雄則僅見到台積電繼續走揚，股價也跳空收復季線；至於大立光及鴻海則是繼續震盪整理。

金融股則由金控雙雄國泰金及富邦金走揚帶動，玉山金、華南金、兆豐金、元大金、中信金、永豐金、新光金、台新金、合庫金等也均收紅。

今天多方指標非國巨莫屬，在轉投資公司奇力新暫停交易，傳出將與美磊合併，可望擴展市佔率外，加上奇力新旗下的旺詮也針對電阻產品進行價格調漲，市場預期國巨也將跟進調漲，激勵買盤強力湧入，國巨攻上漲停，市值也在以 1363 億元創下新高。

而被動元件族群除了國巨漲停外，越峰、鈞寶、智寶、九豪、禾伸堂、華容、華新科、等也均漲停，其他包括立隆電、凱美、佳邦、信昌電、大毅、光頡、天揚、金山電等也漲逾 3%。

矽晶圓族群也跟進反彈，族群股王環球晶重新站上 400 元大關，頗有挑戰前波高點 448 元的企圖，也帶動合晶、中美晶、嘉晶等走揚。

劉良梅 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

