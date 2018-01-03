【華冠投顧】多頭控盤 有量有價 中小型股熱鬧滾滾

◆盤勢分析

今天大盤續漲 90 點，OTC 指數猛漲 1.34% 接近創新高，更重要的是成交量雙雙放大到 1402 億及 495 億，表示市場信心明顯提升，整體買盤轉趨積極進場，這不正是盤勢在呼應昇楷昨天強調的「多頭拿回短中長期掌控權」，反應在盤面是中小型股熱鬧滾滾，電子與傳產都有強勢股出頭表現，尤其是具備「漲價題材」的族群及個股，像是沿路鎖定的被動元件族群，3026 禾伸堂、2492 華新科、2327 國巨、6127 九豪通通攻上漲停，休養生息一段時間的矽晶圓股，在指標股 6488 環球晶帶頭表態下，3532 台勝科漲停、5483 中美晶 + 6.95%、6182 合晶 + 3.78%。

紅包行情是台股第一季傳統大戲，是內資主導的中小型股百花齊放行情，在多頭沒變心的態勢下，都會如期報到，差別只是在農曆年前就拉開序幕，或者農曆年前暖身、年後上演主秀，好朋友千萬別錯過

◆追蹤個股:

"漲價" 題材股持續成為盤面焦點，軟性銅箔基板廠 8039 台虹介紹至今漲幅達 30%，昨天大漲 6.8% 創收盤新高 63.9，今天整天在平盤上下游走，續抱看未來兩天走勢決定後續動作。

去年 12/21 盤前 LINE@發文點名鋁質電容上游材料廠 6175 立敦與他的媽媽 2472 立隆電，6175 立敦一路向北走，今日再創波段新高來到 47.9，波段漲幅已超過 4 成，2472 立隆電股價經過幾天休息，今日已有不甘寂寞之像，可持續鎖定。昨日上車的被動元件通路商 3090 日電貿今日再創波段新高 41.5，2 天拉出 16% 漲幅，尾盤拉回但未破獲整體結構，後勢依然值得期待。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

