聯發科在人工智慧的布局 鋪天蓋地、無所不在

半導體行業觀察 2 日指出，曾經風頭一時的聯發科 (2454-TW) 這兩年過得有些暗淡。一方面因為他們推高端晶片搶高通 (QCOM-US) 份額的策略失敗，反倒被高通和展訊炒了中低端的市場；另一方面在人工智慧這個市場，聯發科腳步慢了別人好幾拍。但從最近的消息看來，聯發科似乎又有了捲土重來之勢。

聯發科怎麽看待人工智慧

藍鯨 TMT 記者毛啟盈在早前的一篇 MTK 的相關文章中寫到：聯發科技副總經理游人傑表示，人工智慧每個地方都有，聯發科技在每個領域都有 AI 的策略。

首先在語音方面，游人傑透露，聯發科技今年成長最重要的一個領域來自智慧音箱市場，在雙十一期間，天貓平台上 100 萬台設備，早上 8 點半就售罄，可見供不應求。聯發科技產品同時支援阿里巴巴 (BABA-US) 的語音後台以及百度 (BIDU-US) 的 DUOS 的平台。在海外，聯發科技是第一個能夠支持亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google(GOOGL-US) 的語音平台。這也是聯發科 AI 戰略的一個方面。

除了語音之外，未來在影像視覺處理方面，借助 AI 技術，一個攝像頭就成為一個人臉識別設置。據了解，魅族全球營銷主管 @Ard Boude Ling 在推特表示，魅族正在與聯發科進行合作，在智慧手機上開發最佳臉部辨識技術，不出意外的話，這項先進的技術將出現在魅族全螢幕手機上，以替代指紋辨識。這將成為聯發科在 AI 方面另外一個巨大的突破口，游人傑強調。

力攻邊緣運算市場

聯發科積極布局人工智慧 (AI) 市場，不僅新一代的 Helio P 系列處理器將支援 AI 及電腦視覺 (Computer vision) 外，看好智慧語音商機，未來也將從 AI Vision、AI Voice 切入，推出支援 AI 的智慧家庭相關晶片。

聯發科共同執行長蔡力行表示，聯發科是全球少數能提供跨平台產品，擁有關鍵技術及 IP，具備高度整合 SoC 設計能力的公司。未來聯發科不只是著重發展行動業務，也將持續投資 AI、5G、NB-IoT、802.11ax 與車用電子等五大關鍵技術，以領先市場與產品差異化為目標。

聯發科總經理陳冠州指出，AI 無所不在，而聯發科則是希望成為終端 AI(Edge AI) 的推動者 (Enabler)。邊緣運算 (Edge computing) 會是未來趨勢，要如何提升行動裝置、家用設備等邊緣運算能力，是未來兩到三年主要發展方向。

陳冠州提到，因應此一趨勢，聯發科目前整合多種運算單元，包括 CPU、GPU、視訊處理器 (VPU)，以及深度學習加速器 (Deep Learning Accelerator, DLA) 到終端晶片，（APU、GPU、VPU、 DLA）到終端晶片，支援「雲端＋終端」混合的 AI 運算架構。

同時，該公司也持續提升 Edge AI 的運算效率，支援業界現有的神經網路 (Neural Network) 架構，達成最佳化運算效能及功耗平衡，並採跨作業平台方案將 AI 帶進主流市場，如家用、行動與車用市場等，期在多樣化產品平台上實現 AI。

公開信息顯示，2018 年聯發科 AI 相關產品將會陸續導入主流消費性產品，如智慧電視、智慧手機等。目前下一代 P 系列產品已確定支援 AI 與電腦視覺，以提供更精確的人臉辨識，AR/VR、3D 感測技術 (3D sensing)。

針對未來市場與產品技術布局，蔡力行則表示，聯發科除了持續深耕中國與新興市場，也將擴大北美市場投資、招募高階技術人才，並努力爭取國際指標客戶，實現跨產品平台合作。