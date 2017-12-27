〈聯發科年終回顧〉AI趨勢已布局 著重終端裝置 電視、手機晶片將率先採用 

手機晶片聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日舉行年終記者會，其中關於 AI(人工智慧)布局，共同執行長蔡力行表示，AI 商機大，聯發科將專注在邊緣運算 (Edge AI) 上，也就是終端裝置將導入 AI 技術，預期最先導入的部分會在家用平台，如電視晶片與手機晶片，另外車用如 ADAS 技術也會導入。

總經理陳冠州表示，AI 技術將朝兩個方向發展，一個是利用 AI 增加內部產出與研發效率，一個則是市場在談的商機。

陳冠州認為，AI 領域很大，聯發科將從 Edge AI(邊緣運算) 角度切入，也就是整合 CPU、GPU、VPU、DLA 相關與異質運算技術至終端晶片 (如電視、手機晶片)，讓晶片具備 AI 技術，再加上雲端 AI 共同整合，成混合 AI 架構。

陳冠州說，如現在客戶採用的語音助理，主要處理分析語音技術集中在雲端，但是未來要提升辨識效率，在終端裝置如手機產品，就需要 AI 技術，才能加快語音處理的速度，預期未來 2-3 年，Edge AI 技術將是很重要的趨勢，而聯發科是唯一一家具備手機與家用平台技術，將加快腳步整合 AI 在終端晶片上，相信未來 2-3 年可以做得很好。

陳冠州說，預期最先導入的產品會在家用平台，包含電視晶片，利用 AI 技術提高電視螢幕畫質，再來是行動裝置，如拉高相機畫素與影像辨識，另外還有車用如 ADAS 等也會導入，可預期未來 2-3 年，AI 對產業影響將相當大，而聯發科會著重在終端裝置的布局上。