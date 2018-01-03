大立光1/11開法說 市場高度聚焦五大重點

股王大立光 (3008-TW) 今 (3) 日公布，將於 1/11 日召開線上法說，由執行長林恩平主持，市場包含法人、投資人與證券分析師在內，將關注大立光的五大重點。

大立光法說將由林恩平說明去年第 4 季獲利狀況及今年第 1 季業績展望，證券分析師表示，法說將聚焦大立光包括玻璃鏡片對手機包括前鏡頭、3D 鏡頭的迫切性；同時，第 1 季進入市場淡季，大立光業績何時落底，此外還有同業競爭、大立光生產良率改善與新廠設備進駐進度。

大立光也將公布去年 12 月營收狀況，預估大立光的去年 12 月營收將較 11 月的 56.16 億元下滑。大立光去年 11 月營收 56.16 億元，年增 7.84%，月增 0.05%，累計前 11 月營收 482.6 億元，年增 12.48%，接近 2016 年全年 483.52 億元。若 12 月營收呈現月減，將打破 2016 年 12 月營收較前一月成長 4.58% 的情形。

蘋果 iPhone X 在去年 11 月 3 日正式上市，目前來自市場通路回報銷售狀況，出貨已較先前順暢，在蘋果官方對 iPhone X 數字尚未正式公布前，各方估計數字大相逕庭，證券分析師張陳浩認為，大立光去年 12 月營收較 11 月下滑的基調仍不變，代表目前蘋果 iPhone X 組裝仍受相關零組件短缺影響，不排除今年 1 或 3 月才可望改善，屆時蘋果 iPhone X 零組件廠將可望出現另一波營收高峰。

目前手機鏡頭市場傳出，LG 使用塑膠加上玻璃鏡片的混合鏡頭，可能威脅大立光的全塑膠鏡片鏡頭，張陳浩指出，市場對大立光關切的焦點，在手機包括前鏡頭、3D 鏡頭使用玻璃鏡片的迫切性，及目前大立光在手機鏡頭技術領先包括舜宇光學、玉晶光 (3406-TW) 等對手的技術差距。

分析師黃漢成則關注幾個重點，包含林恩平日前對生產良率仍表示有改善空間，目前良率提升至何種程度；再者第 1 季市場需求走淡，何時是大立光業績反轉向上轉折點；另外市場也會從大立光的角度，判斷包括大陸華為及美商蘋果，目前手機鏡頭需求的狀況，此外則是設備進駐新廠進度，也是關注重點。

大立光去年第 3 季單季營收 149.18 億元，稅後純益 77.69 億元，每股稅後純益 57.93 元，優於第 2 季 35.05 元，也高於 2016 年同期 51.89 元。累計 2017 年前 3 季營收 370.39 億元，稅後純益 173.68 億元，年增率 21.6%，每股純益 129.48 元。

大立光今日股價先盛後衰，早盤股價開在 4345 元，也是今天盤中最高點，最低在 4145 元，以盤中的最低點作收，收盤股價較昨日下跌 110 元或 2.59%，成交量放大到 859 張；三大法人外資賣超 257 張，投信買超 5 張，自營商賣超 27 張，三大法人合計賣超 280 張。