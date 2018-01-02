2018年美股該擔心什麼？這裡有一堆風險因素

時序進入 2018 年，歷經 2017 年的美股屢創新高、標普 500 指數大漲 20% 的大牛市後，投資人似乎要開始擔憂了，新的一年美股橫亙在前的投資風險還真不少。

比特幣的崩潰

《MarketWatch》在 Twitter 上所做的調查，比特幣在 2018 年崩潰的風險，已成為投資人心中最大的隱憂。

尤其比特幣去年暴漲了 16 倍， 富國銀行先前就發出預警，如果虛擬貨幣的泡沫破裂，可能是史上最大的泡沫，跌勢可能蔓延到股市。

寬鬆貨幣政策結束

對於前所未見的大規模 QE 將結束，所意味的風險很難預測，因為從未有過前例，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）直言，美國聯準會和其他主要央行的寬鬆政策，購買高達數兆美元的債券，一旦結束，投資人根本無法預想展開在前面的會有多少問題。

北美自由貿易協定

北美自由貿易協定 (NAFTA) 是去年 9 月貝萊德所列 10 大地緣政治風險名單的榜首，美國總統川普一再威脅要退出 23 年前就加入的 NAFTA，如果成員國不同意美國所提 「重新平衡」的要求，美國將提前 6 個月通知退出。先前已經延長一次，下一次談判於今年 3 月結束，而川普首席貿易談判代表上個月已就此次會談發表悲觀談話。

公司債務創新高

部分分析師警告，信貸市場的泡沫正在形成，而公司過度擴張的程度可能會造成麻煩。

股票估值已高

法國興業銀行（SociétéGénérale）策略師認為，目前股票估值已高，加上債券殖利率上升，2018 年美股表現將受限，並預期 2020 年美國經濟可能放緩，將影響 2019 年美股進一步拉回。

FAANG 回檔

2017 年的 FAANG 漲勢飆悍，其中蘋果 (AAPL-US) 漲幅約 48％、臉書 (FB-US) 漲幅約 50％、亞馬遜 (AMZN-US) 漲幅超過 55％，另外 Netflix (NFLX-US) 和谷歌母公司 Alphabet(GOOG-US) 的漲幅也不少，股票估值已高。

摩根士丹利（Morgan Stanley）預期，儘管 2018 年 FAANG 表現仍將積極，但宏觀因素可能使得 FAANG 續漲之路有諸多考驗。

北韓不定時炸彈

北韓會是最大的黑天鵝嗎？不過，從美股去年的表現來看，看來投資人已經擺脫軍事衝突和潛在核武的威脅。

一般地緣政治風險

美國的經濟成長趨勢看來更加穩定，現在的主要風險是政策失誤。而在貝萊德地緣政治風險前 10 名名單中還有俄羅斯和北約的衝突、美中關係緊張、南中國海衝突、美中緊張局勢、敘利亞和伊拉克危機升級、歐洲分裂、海灣衝突，重大網路攻擊和重大恐怖事件攻擊。

美元疲軟

美元 2017 年表現不佳，與主要競爭對手相比下跌 8％，在新的一年美元或有彈升，但彈升之路恐怕不太順遂。