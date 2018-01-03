數位貨幣造富機：瑞波幣創始人身家已超越李嘉誠

摘要：名不見經傳的瑞波幣去年 12 月中旬突然發力，市值超過以太幣成為第二大數位貨幣。持有 51.9 億枚瑞波幣的瑞波幣聯合創始人憑藉 373 億美元的身家，躋身全球富豪第 22 位，高於李嘉誠。

還在等待屢創新高的比特幣造富？在全球超過 1300 種數位貨幣中，「默默無聞」的瑞波幣（Ripple）已經把其聯合創始人 Chris Larsen 送上了全球富豪榜。

截至目前，這位瑞波幣的前 CEO、現總裁手握 51.9 億枚瑞波幣，按照現在的價格估算，單是這些瑞波幣就意味著他擁有超過 137 億美元的財產，如果加上他持有的 17% 公司股份，目前身家已經達到 373 億美元。

此前一直名不見經傳的瑞波幣，在去年 12 月中旬突然發力，一路從 0.5 美元漲到了 2.64 美元，其市值在去年年底超越以太幣，成為僅次於比特幣的全球第二大數位貨幣。

（圖片來源：coinmarketcap.com）

如果和全球富豪做個比較的話，按照彭博富豪榜的排名，目前，Larsen 可以排名在全球第 22 位，略遜於許家印（376 億美元），但高於李嘉誠（351 億美元）。

瑞波幣也是 2017 年漲幅最大的數位貨幣。2017 年初的時候一枚瑞波幣僅有 0.0045 美元，但是在 2017 年底，瑞波幣已經漲到了 2.47 美元，漲幅接近 379 倍。

當然，數位貨幣中不僅有比特幣這樣的巨無霸，在不少行家眼裡，一些數位貨幣具有成為下一個比特幣的潛質。

面對全球超過 1300 種數位貨幣，專注數位貨幣的網站 Cryptos R Us 的聯合創始人 George Tung 給投資者提供了選擇數位貨幣的建議：

首先，要看數位貨幣背後的團隊是否有相關經驗，以及有沒有人為這種數位貨幣背書。

第二，要看這些數位貨幣為什麼發行。很多數位貨幣的發行是為了解決問題，投資者有必要認清楚這些問題是真實存在的還是發行者一手炮製出來、子虛烏有的問題。

第三，要看數位貨幣的「進化程度」。這些數位貨幣是依然處於孵化器階段還是比較成熟了？

最後，還要看估值是不是過高。有些數位貨幣的估值已經過高，投資者必須要謹慎。

『新聞來源／華爾街見聞』