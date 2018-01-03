對虛擬貨幣有興趣？手把手教你怎麼買瑞波幣

你覺得比特幣太火熱了嗎？或許你可以看看瑞波幣 (ripple)，另一種近來加密貨幣市場的新寵。

區區幾個月前，一個瑞波幣交易價格僅約莫 0.20 美元，但現在已經超過 2.25 美元。與其他熱門加密貨幣不同，瑞波幣是由一家私人營利公司創造的，同時該公司也是瑞波幣最大獨立持有人。

但購買瑞波幣不像比特幣或其他熱門加密貨幣那樣簡單，因為瑞波幣還沒有類似 Coinbase 這樣的交易 app。

這意味，你可能要多繞幾圈才能買到瑞波幣，以下舉出一個較為便捷的購買方式供大家參考：

Step 1：開創瑞波幣交易帳戶

只有一些瑞波幣推薦的交易所支援用美元買瑞波幣，例如 Bitsane。

在頁面上選擇 sign up 接著創帳號、認證郵件，這很簡單。在主頁上有目前各種加密貨幣的換匯價格資訊，該網站也可以從其他 app 收發貨幣，例如 Coinbase。

Step 2：先去 Coinbase 買比特幣或乙太幣

現在你得買其他加密貨幣，比特幣或其他與乙太坊區塊鍊有關的加密貨幣。明明要買瑞波幣卻不得不繞這一圈，真的很煩吧？沒辦法，就是得這樣。

你可以用 Coinbase 買比特幣或乙太幣，這很簡單，可以直接用美元買，連到你的銀行帳戶或者借記卡上。

這裡假設你在 Coinbase 上買好了價值 200 美元的乙太幣。

Step 3：將你的乙太幣移轉到 Bitsane 上

接下來你必須將你在 Coinbase 上買的乙太幣移轉到 Bitsane 平台上，這樣才可以用來買瑞波幣。真的不複雜，照下面順序做：

1. 點擊頁面上的「Balances」

2. 在「乙太坊 Ethereum」右邊選擇「存款 Deposit」

3. 頁面會產生一串特殊遞紙，複製起來。

4. 在手機或電腦上開啟 Coinbase。

5. 點選「帳戶 Accounts」

6. 點選「乙太錢包 ETH wallet」

7. 點選右上的「發送 send」鈕，看起來像紙飛機那一個鈕。

8. 選擇你要發送多少錢，因為剛假設你買了價值 200 美元的乙太幣，現在就先發送 100 美元的乙太幣過去吧。

9. 輸入你剛剛在 Bitsane 複製的那一串地址

10. 點選「發送 Send」

11. 你得付一點手續費 (上述價額來說是 0.36 美元)，接著 30 分鐘內就會移轉成功。

Step 4 用乙太幣買瑞波幣

現在你的 Bitsane 帳戶裡面已經有乙太幣了，你可以用來買瑞波幣了。

1. 在頁面上方選擇 XRP/ETH 交易，這個選項可以讓你用乙太幣 (ETH) 來買瑞波幣 (XRP)，也會呈現買單 (bids)、賣單 (asks) 和目前交易。

2. 選擇你想要買多少，在「order type」下拉選單中選「市場 Market」然後選擇你的訂單大小 (即想買多少瑞波幣)

3. 例如剛剛價值 100 美元的乙太幣 (約 0.11712345 個)，現值大概可以買 46 個瑞波幣。

Step 5 檢視你的瑞波幣

現在可以切換到 Balances 頁面看一下你擁有多少瑞波幣了，以剛剛的結果來看，實際買到 45.88 個瑞波幣。

接著，因為瑞波幣也不能拿去買什麼，所以你就只能盯著電腦等它漲囉 (當然也可能跌)，過程步驟很簡單，對吧！

* 警語：投資有風險，虛擬貨幣屬於極高度波動之商品，投資人應審慎判斷。