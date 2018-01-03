智晶第三條產能挹注，搶攻車載面板，營收比重目標1成

【財訊快報／巫彩蓮報導】智晶 (5245) 擴充 PMOLED 面板應用領域，除了原有穿戴式裝置、工控醫療、家用 STB 等三大產品線之外，斥資 8-10 億元新增第三條生產線於去年下半年逐步量產，主要鎖定車載產品，長期車載產品營收比重目標為 1 成。智晶之前兩條 2.5 代的 PMOLED 生產線，月產能 1.4 萬片，穿戴式裝置、工控醫療、家用 STB 等三大產品線各占營收 3 成，由於 PMOLED 屬於少量多樣的利基型市場，全球主要供應為錸寶(8104)、維信諾、智晶等三家為主，市占率各為 25% 左右。



PMOLED 客製化程度，智晶產能持續滿載，平均毛利率均維持在 3 成以上，去年前三季稅後盈餘 2.04 億元，每股盈餘 4.56 元，伴隨第三條產線產能開出，10 月營收來到 2 億元歷史新高，法人推估，第四季營運可望持穩第三季水準，全年每股盈餘保持 6 元水準，連續兩年每股賺進 6 元。



全球車載面板出貨量達 1 億片，車載產品接單穩定且能見度長，智晶推出穿透式 PMOLED 產品，搶攻車用領域，初期以 AM(售後市場) 銷售為主，車載產品營收比重以 1 成為目標。







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