〈被動又掀併購〉奇力新溢價16%併購美磊 全球電感市佔率將逾11%

國巨 (2327-TW) 集團旗下電感廠奇力新 (2456-TW) 宣布，將以換股方式併購同為電感廠的美磊 (3068-TW)，取得 100% 股權，預計換股比例為為奇力新普通股每 0.73 股換發美磊普通股 1 股，以美磊昨 (2) 日收盤價 63.6 元計算，溢價率約 15.9%。

奇力新總經理鐘世英表示，目前公司在電感市場的全球市佔率約 7% 多，美磊約 4%，雙方合併之後，預估在全球電感市場的市占率將超過 11%。

奇力新預計增資發行新股共計普通股 6823 萬 1234 股予美磊公司之持股股東，共計新台幣 6 億 8231 萬 2340 元。雙方預計於 2018 年 3 月 1 日召開股東臨時會討論此議案，待雙方股東臨時會通過並經主管機關核准及完成換股作業後，暫訂 7 月 1 日為股份轉換基準日。

奇力新表示，股份轉換完成後，美磊將成為奇力新百分之百持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上櫃，後續並將撤銷公開發行。

鐘世英表示，透過本次結盟，聯手進軍國際市場，並藉由雙方研發團隊的合作，加速開發高階產品，強化產品的深度及廣度，期能搶奪高階產品市佔率，且預期在資源整合後，營運將更具規模，在成本及競爭力能夠進一步強化，可有效防禦其它廠商在中低階產品的價格戰。