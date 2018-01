麥達斯控股-S(01021-HK)：聯營公司獲三單總價值26.8億元地鐵列車供應合同

麥達斯控股-S(01021-HK)公布,聯營公司南京中車浦鎮城軌車輛有限責任公司(南京中車)獲得三單總價值約人民币26.8億元的地鐵列車供應合同。麥達斯擁有南京中車32.5%的策略性權益。南京中車是一家從事開發、制造及銷售地鐵列車、轉向架及其相關零件業務的中外合資聯營公司。

首單供應合同價值約人民币11.5億元,由港鐵技術谘詢(深圳)有限公司(MTR Technology Consultation (Shenzhen) Co., Ltd.)為深圳4号線三期項目(Shenzhen Line 4 Phase 3 Project)所頒發,并將于2019年2月至2020年9月進行交付。

第二單及第三單供應合同由杭州市地鐵集團有限責任公司(Hangzhou Metro Group Co., Ltd. )及杭州杭富軌道交通有限公司(Hangzhou Hangfu Rail Transit Co., Ltd. )分别為總價值約人民币10.9億元的杭州地鐵6号線一期工程電動客車招标項目(Hangzhou Metro Line 6 Phase 1 Project)及總價值約人民币4.4億元的杭州至富陽城際鐵路工程電動客車招标項目(Hangzhou-Fuyang Inter-city Metro Project)所聯合頒發。此合同將于2018年9月至2019年8月進行交付。

另外,中國鐵路總公司昨日(2018年1月2日)宣布,2017年,全國鐵路行業固定資産投資完成8010億元,而2018年全中國鐵路固定資産計劃投資人民币7320億元。今年計劃投産新線4000公里,其中,高鐵占3500公里。到2025年,全國鐵路網規模達到17.5萬公里左右,其中高鐵3.8萬公裡左右。中國鐵路負責國家鐵路客貨運輸經營管理。

