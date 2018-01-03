星耀香港，帜满神州 安捷證券鴻途開業

香港, 2018 年 1 月 3 日 - (亞太商訊) - 香港，世界第三大金融中心，加之背靠大中華地區的獨特區位優勢，在這個資本市場上，幾乎「乜都有得炒」。香港也是全球最活躍及流動性最高的證券市場之一，得益於熱度不減的投資氛圍，大大小小的證券行早早起步，發展成熟。而經歷了近二十年環球金融市場的各種高峰、低谷，大浪淘沙，業界自有一套生存法則。



能夠在激烈的行業競爭中站穩腳跟，並能與時俱進，一定練就過硬的功夫。安捷證券前身為於 2000 年成立的恆亞證券，至今已在香港證券行業摸爬滾打 17 載，擁有豐富的投資經驗，2017 年 9 月由安捷國際控股完成對其收購，公司更名為安捷證券有限公司（英文縮寫「AJS」，下簡稱「公司」），於昨日在新辦公室舉行了開業典禮，衆多嘉賓雲集一堂。



公司歷來廣納賢士，持續從各大金融機構吸收專業人才，不斷充實團隊，員工金融從業生涯平均超過 15 年，團隊中不少專才都具備中國大陸和全球市場投資管理的經驗。公司目前擁有「一號牌照」（第 1 類牌照，證券交易），並正積極拓展除原有證券業務之外的資產管理（第 9 類牌照）及企業融資業務（第 6 類牌照），擴大業務版圖。



近年，香港和內地金融市場互聯互通機制不斷建立、擴容，如「滬港通」、「深港通」的相繼上馬，兩地基金互認安排落實等，借此東風，公司新股東及管理層致力將現有業務延伸、拓展，力圖打造服務大中華區高淨值客戶和機構的專業投資平台。目前公司客戶比例是内地和香港、個人和機構都分別是七成和三成。



安捷證券主席兼行政總裁陳灝先生表示「我們會專注在股權類投資的服務上, 包括港股, 美股和 A 股，包括二級市場和一級市場，公司自去年九月開始經營並已經有盈利，未來會更加為高淨值客戶提供優質服務，並有望在今年或者明年在上海開辦公室。」安捷證券聯席主席張曉帆先生表示「早前就跟陳灝先生有合作，如今一起創業是因爲看好香港市場，價格合理適合價值投資，也希望為用戶提供優質服務，共享很多資訊和投資經驗。」



除了幫助客戶於香港交易所買賣股票、衍生權證，以及透過「滬港通」、「深港通」的有關安排，幫助兩地投資者買賣和結算在對方市場上市的股票以外，公司也将提供海外股票市場投資服務，供客戶自如地買賣美國、英國、日本等市場的證券。



安捷證券亦提供新股認購服務，幫助客戶於網上認購新股，及提供相關融資服務，目前公司比較關注的板塊是生物科技和醫療服務。此外，公司也為企業客戶提供全面、便捷、多元化的股權融資服務，以滿足客戶在不同階段的需要，包括 IPO 承銷和已上市公司配售等。資產管理方面，公司針對高淨值客戶的不同需求，量身定製多元化的資產管理解決方案，如聚焦大中華地區的股權類對沖基金等。

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