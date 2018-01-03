谷歌被曝「避稅大戶」：僅2016年就避稅24億美元

對於巨頭公司來說，稅收支出一直是一筆不菲的開支。因此，如何「合理避稅」成為了他們挖空心思要解決的問題。

1 月 3 日凌晨，愛爾蘭媒體 the Irish Times 報導稱，荷蘭公布的監管備案文件顯示，2016 年 Alphabet 旗下谷歌公司通過將 159 億歐元（192 億美元）轉移到百慕大群島殼公司，成功避稅幾十億美元。

谷歌主要通過兩種方法避稅：一種是「Double Irish」（雙愛爾蘭），還有一種是「Dutch Sandwich」（荷蘭三明治），且大部分國際收益都避稅成功。

具體來說就是，谷歌先在愛爾蘭設立了一家公司，負責接收除了美國本土市場之外的所有地區銷售收入；而為了享受更低的稅率，他們又在百慕達設置另一個營運總部。

雖然在愛爾蘭註冊，但因為總部在國外，就可以被當做外國公司，可以享受愛爾蘭法律所規定的「外國企業無需向愛爾蘭繳稅」的政策。然後，他們會通過在荷蘭成立的另一家子公司，來完成這幾家公司的資金交易，進一步規避所得稅。荷蘭的稅法以公司註冊地而不是所在地為基準，因此這三家公司都在歐盟範圍內，免收企業所得稅。

根據稅務專家羅伯特 · 威倫斯（Robert Willens）的描述，要想計算谷歌此舉避稅數額，可以用愛爾蘭 12.5% 的稅率乘以轉至百慕達的資金額，可知谷歌節省了 24 億美元稅款。如果不轉移，就要在愛爾蘭交稅。根據谷歌向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，截止 2016 年年底，谷歌尚未繳納美國所得稅或「外國代扣所得稅」的海外收入為 607 億美元。

the Irish Times 的消息稱，2016 年穀歌用避稅「架構」轉移的資金較 2015 年多了 7%。

谷歌新聞發言人在聲明中則表示：「所有應交稅金都已支付，在全球營運的各個國家，我們嚴格遵守稅法。我們會繼續幫助線上生態系統成長。」

蘋果避稅惹眾怒

谷歌之外，蘋果也是避稅大戶，甚至一度因此引發巴黎示威者的抗議。

據 BBC 中文網報導，一份名為《天堂文件》的財務文件披露，在 2014 年以前，蘋果利用美國和愛爾蘭稅務法律當中被稱為「雙層愛爾蘭」（double Irish）的稅制漏洞，使其在海外很少繳納超過 5% 的海外利潤稅，在某些年份甚至低於 2%。

《天堂文件》顯示，蘋果在在愛爾蘭有兩家主要分部：蘋果國際營運公司（Apple Operations International，AOI），蘋果國際銷售公司（Apple Sales International，ASI）。其中，前者被認為持有蘋果公司 2520 億美元海外資金庫存的大部分，後者則於 2015 年初至 2016 年初由毅柏事務所的澤西辦事處經營。這就使得蘋果可在全世界範圍內避繳數十億美元的稅項。

根據蘋果公司發布的 2017 年財報，除美國外，其營收達 447 億美元，但僅向海外政府繳稅 16.5 億美元，稅率約為 3.7%，不到全世界平均公司稅的六分之一。

這一文件的曝光也引發眾怒。

2017 年 12 月 4 日，大約一百名來自反全球化的國際組織示威者，占據了法國巴黎一家蘋果專賣店，要求蘋果遵守歐盟裁決，支付所欠稅款數十億歐元。他們在蘋果零售店停留了數個小時，直至確認可與蘋果管理層會面後才自行離開。該組織還在法國舉行了大約 30 場遊行，以要求蘋果在其實際營運的國家繳納適當額度稅款。

稅收監管政策趨嚴

面對越來越多巨頭的「花式避稅」，監管政策也在逐漸收緊。

一方面，歐盟審核趨嚴，正在想方設法讓這些公司的分部繳納更多稅收。2016 年 8 月，歐盟委員會經過三年的調查發現，愛爾蘭向蘋果提供了非法的稅務優待，並要求蘋果補繳在愛爾蘭 2003——2013 年的稅項，共計 130 億歐元（116 億英鎊），外加 10 億歐元利息。

另一方面，政府的相關稅收政策也日益完善。2013 年，繼歐盟對蘋果公司在愛爾蘭的事務安排進行調查之後，愛爾蘭政府決定，在本國設分部的公司不再能夠在稅務上不屬於任何國家，從而阻斷了巨頭通過愛爾蘭公司避稅的路徑。

未來，要想徹底阻斷巨頭「花式避稅」，各監管機構仍需承擔較大壓力。

『新聞來源／華爾街見聞』