美國車市大衝擊：Fed升息將令融資成本翻揚

分析師認為，美國 Fed 的升息措施，將可能導致 2018 年汽車銷售量降低，基於利率提升會讓消費者的借貸成本提升，此外，企業的融資成本也因此變高，降低廠商的利潤。

Fed 預計在 2018 年，將會升息 3 次，Cox Automotive 的資深經濟學家 Charlie Chesbroug 指出，消費者可能面臨借貸成本提升的問題，諸如信用卡借貸、學生貸款、房貸與車貸等成本都將提高，同時，較高的利率，也增加了低利率融資的成本，成本提升降低了汽車製造商的利潤。

汽車購物網站 Edmunds 的資深分析師 Ivan Drury 說，利率若上升 0.25%，通常會使消費者，每月需支付的車貸增加 8-20 美元，而少部份的消費者，可能因此選擇較低檔次的配備，或不安裝非必要性的功能設備，因此降低汽車製造商的利潤。

而 Cox 首席經濟學家 Jonathan Smoke 表示，每月支付的貸款額度，對有些消費者來說很重要，當利率上漲，但他們每個月能撥款給車貸的金額有限時，他們可能選擇轉往較低價的二手車市場，而不是購買新車。

但是，Drury 指出，目前的利率還是比 2000 年與 2001 年時地上許多，那時候的車貸利率約為 6% 至 7% 之間，而現在的利率在 4% 左右，他認為這樣的利率，還不足以讓消費者在購車時卻步。

各家分析師針對 2018 年的新車銷售量預估

分析師預測，2018 年的美國總新車銷售量約為 1670 萬台，比去年的 1720 萬台略低一些。