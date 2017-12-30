華爾街警告：注意！聯準會明年升息次數或高於預期

鉅亨網新聞中心 2017年12月30號12點22分

摘要：在全球經濟協同復甦、美國可能連續三個季度 GDP 增速站上 3%、就業市場趨緊的背景下，明年聯準會是否升息超過三次，成為盤亘在市場上空的最大懸念。財經媒體 CNBC 撰文指出，越來越多的華爾街經濟學家作出鷹派預言，即明年美國可能升息四次甚至更多。

在全球經濟協同復甦、美國可能連續三個季度 GDP 增速站上 3%、就業市場保持趨緊的背景下，明年聯準會是否會升息超過三次，成為盤亘在市場上空的最大懸念。

財經媒體 CNBC 撰文指出，越來越多的華爾街經濟學家作出鷹派預言，即明年美國可能升息四次甚至更多。Moody』s Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 指出，稅改落地後提振經濟，外加失業率將跌破 4%，可能驅動聯準會更快地實行貨幣政策正常化。

芝加哥商交所（CME）根據聯邦基金利率期貨的交易計算得出，明年 3 月升息機率為 56.4%，從一周前 11 月零售數據發布後的 63% 回落。9 月再次升息的機率超過 50%，但 12 月之前不會第三次升息，說明市場對升息的預期比聯準會官方更偏鴿派。

DS Economics 首席執行官 Diane Swonk 和 BK Asset Management 外匯策略董事經理 Boris Schlossberg 都指出，明年對股債匯市影響最大的事件就是聯準會升息。如果市場沒有充分計價入至少升息三次，將增加波動性風險，因此需特別關註明年每個季度點陣圖和市場預期的分野。

CNBC 和 Moody』s Analytics 對經濟學家的問卷調查顯示，今年第四季美國 GDP 增速的預期區間為 2.4%-3.7%，平均增速預期是 2.7%，較此前預期上調 0.3 個百分點。亞特蘭大聯儲 GDPNow 對第四季的 GDP 預期提升至 3.3%，如果屬實，將創 2015 年以來首次連續三個季度經濟增速創 3%。

但明年經濟增速能否持續突破 3%，甚至達到白宮預期稅改落地後的年化速率 4%，都令華爾街經濟學家質疑。Natixis 首席經濟學家 Joseph LaVorgna 表示，3% 可能是天然限制，除非更多人重新回到就業市場，以及勞動生產率同步提高，否則明年實現經濟增長 4% 較難。

彭博社專欄文章認為，明年升息的速度取決於經濟數據，經濟增速不是最核心的考量，而是讓位給了通膨率能否有效提升。如果薪資增速和通膨始終徘徊於低位，結合勞動力市場保持趨緊，還是會令聯準會堅持升息三次的路徑，但也比市場的預期要多。

也有部分經濟學家堅持明年只會升息兩次的論斷。道明證券宏觀策略師 Brittany Baumann 的理由是，聯準會更加依賴通膨數據。上文提到的 LaVorgna 認為，明年經濟增長的驅動力主要來自商業支出，因此不會特別提振聯準會看重的通膨指標：PCE 物價指數。

華爾街見聞曾提到，明年要特別關注擔任輪值票委的地區聯儲主席，以及新增的至少三位聯準會理事升息傾向。富國銀行和荷蘭國際集團的分析師指出，換上的克利夫蘭聯儲主席 Loretta Mester 和舊金山聯儲主席 John Williams 都偏鷹派，令「鷹派偏見」更為明顯。

（更多分析，詳見華爾街見聞主編精選《讀要聞 | 聯準會說的話又被市場故意忽略？ 一文讀懂 12 月 FOMC 會議》）

但大宗商品領域垂直網站 Kitco 撰文認為，票委們的鷹派傾向也不代錶快速升息，因為市場還是認為新任主席鮑威爾會延續葉倫時代的政策思路。不過明年需要特別關注每個季度的經濟與通膨展望報告，鮑威爾不是經濟學家出身，很可能會更依賴聯準會內部分析師對通膨的預判。

『新聞來源／華爾街見聞』