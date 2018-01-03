【華冠投顧】美元指數回落、美股新春開紅盤

鍾騏遠分析師

1) 美股盤後：

由於美元指數近期下跌，資金流進股市，美股今天開春第一天，科技類股領軍向上，納斯達克出現反轉 K 型，而費城半導體則是沿季線出現帶量表態。目前的行情來自於商品市場的需求成長，以及稅變之後效應擴張，加上投資人的樂觀情緒不斷上漲，股市因而上揚。另外，12 月製造業採購經理人指數為 55.1，高於預期的 55.0，顯示製造業仍持續升溫中。

2) 盤前叮嚀：

台股昨天開紅盤之後，大盤已經連四個交易日收紅，而量能始終無法進一步擴大，而權指股台股今天是否能夠續強，成為台股後續挑戰前波高點的重要關鍵。昨天外資的動向，仍以被動元件為主，以資金輪動的方式表現。而鋼鐵買盤比較整齊，不過如果今天再開高的話，就必須留意乖離的風險了。另外，MOSFET 雖然有利多，但僅 (6525) 捷敏 - KY 攻高漲停，今天須觀察是否出現集體性拉抬的行情。

3) 法人動向＋均線扣抵推算法：

(1605) 華新、(1707) 葡萄王、(1714) 和桐、(1785) 光洋科、(1787) 福盈科、(2014) 中鴻、(2017) 官田鋼、(2022) 聚亨、(2027) 大成鋼、(2104) 中橡、(2345) 智邦、(2367) 燿華、(2377) 微星、(2401) 凌陽、(2481) 強茂、(2520) 冠德、(2534) 宏盛、(2606) 裕民、(3005) 神基、(3071) 協禧、(3090) 日電貿、(3094) 聯傑、(3144) 新揚科、(3508) 位速、(3622) 洋華、(3645) 達邁、(3703) 欣陸、(5317) 凱美、(5349) 先豐、(5425) 台半、(6127) 九豪、(6150) 撼訊、(6180) 橘子、(6525) 捷敏 - KY、(8027) 鈦昇、(8039) 台虹、(8176) 智捷、(9958) 世紀鋼

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。