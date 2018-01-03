◆盤勢分析

1. 新年第一個交易日，美國股市週二展現高調走勢，週二美股上漲，漲幅介於 0.42 至 2.77％，S&P 500 創新盤中高點與收盤高點，Nasdaq 亦創新記錄高點，收盤首度站上 7000 點大關。美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔盤堅。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、 量能：上攻帶量較有利大盤持續反彈。

（2）、 均線：支撐為季線至半年線，壓力為 10,750 至 10,800 點。

（3）、 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 70，短線持續反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在半年線之上並站穩季線，反彈成交量能否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、被動元件、3D 感測、PCB、原物料、中國內需等。

4.2317 鴻海集團進入車用鏡頭領域，轉投資模具大廠 6668 中揚光電扮要角。中揚光電已砸重金引進模造玻璃設備，今年上半年前陸續到位，結合去年底併購紘立光電的人才，從模具跨足下游車用鏡頭，為鴻海集團鏡頭布局再進化。車用領域將成鏡頭廠必爭之地。

5. 被動式有機發光二極體（PMOLED）需求夯，PMOLED 雙雄智晶（5245）、錸寶（8104）2017 年先後完成擴產，在新產品挹注下，推升雙雄業績步步高。法人預估，迎接 2018 年到來，智晶與錸寶產能逐步到位後，將雙創營運新高紀錄。智晶在新產能助攻下，去年前 11 月合併營收 18.47 億元，年增 20.9%。其中單月合併營收歷史新高在 10 月的 2.07 億元，可望推升去年第 4 季業績再創新高。觀察智晶能否站回月線之上。

6. 被動元件電感廠再現合併案，奇力新（2456）、美磊（3068）今（3）日連袂暫停交易，引起法人圈騷動，法人臆測，奇力新將與美磊進行換股合併，一體成形扼流器（Molding Choke）產能可望直逼台達電旗下的乾坤，奇力新的全球排名有機會坐四望三，更有籌碼打國際盃。被動元件產業將走向大者恆大。