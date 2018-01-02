【華冠投顧】01/02（二）新春大紅包之小火慢燉

◆盤勢分析

2017 年尾聲時，幸運星提醒大家，多頭架構緩漲急跌是正常現象。台股殺近 600 點又洗盤近一個月，年前出現強勢「人工盤」《四兩撥千金》、《跳空強攻》，老師預估籌碼乾淨，將醞釀年後的紅包行情！今天 2018 年果然新春開紅盤，外資買超，權王 2330 台積電、3008 大立光、2412 中華電明顯帶頭衝，2882 國泰金、2881 富邦金、2886 兆豐金、1216 統一、2912 統一超護盤！大盤收最高漲 67 點，封閉 11 月底的多方缺口。量能部分，開盤量偏少，盤中以小火慢燉的方式持續推高指數並使量能到千億以上，真是個新春好盤。

※強勢個股

今日大盤強恆強的個股有 6127 九豪、3508 位速、1785 光洋科、9958 世紀鋼（以上空單爆增）、2359 所羅門、3090 日電貿、6120 達運、6525 捷敏 - KY、5234 達興材、5481 華韡、2460 建通、8176 智捷……。跌深反彈弱轉強的有光學股 3406 玉晶光、3019 亞光，遊戲族群的 3083 網龍，傳產的 2603 長榮、2609 陽明……。

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

